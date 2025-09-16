Microsoft 365: Copilot Chat stiže svima, plaćali ga ili ne

Uredski paket aplikacija već je dobio podršku AI sustava Copilot za pretplatnike koji su ga odlučili platiti, a od sada će on u obliku chatbota stići baš svim korisnicima u Word, Excel, PowerPoint, Outlook i OneNote

Sandro Vrbanus utorak, 16. rujna 2025. u 11:29

Microsoft Copilot zamišljen je kao osobni AI asistent ugrađen u Windowse, dostupan na webu i unutar zasebnih mobilnih aplikacija, no Microsoft ga je ugradio i u svoj uredski paket aplikacija Microsoft 365. Učinio je to prošle godine, istodobno podignuvši redovne cijene tog paketa. Korisnici koji nisu željeli tu promjenu, mogli su ostati na osnovnom paketu bez Copilota, no sada niti oni više neće moći izbjeći sveprisutni AI alat. Kompanija je najavila da će već od ovoga tjedna baš svim korisnicima paketa Microsoft 365 biti dostupna funkcija Copilot Chat u aplikacijama Word, Excel, PowerPoint, Outlook i OneNote.

Chatbot bez dodatne pretplate

Copilot ikona naći će se u gornjem desnom uglu alatne trake, a klikom na nju otvarat će se bočni prozor za razgovor s Copilotom. On će biti svjestan konteksta, dakle dokumenta na kojem trenutačno radite, imat će pristup Internetu i moći će na taj način olakšati brojne zadatke u spomenutim uredskim aplikacijama. Ono što je najbolje, kažu iz Microsofta, svi će ga korisnici dobiti bez dodatne naplate – od učenika i studenata, preko osobnih i poslovnih korisnika, pa do onih u državnim službama, sa svim razinama licenci.

Chat s Copilotom u ovom obliku bit će moći obavljati tekstom, glasom ili mu pak na analizu dati slike, a on će također moći odgovarati na te načine, pa čak i kreirati slike unutar tog sučelja. Najavljeno je da će s vremenom i ovamo stići najnoviji jezični model OpenAI-ja, GPT-5, koji je već dostupan u osnovnim verzijama Copilota.

Koja je onda razlika između ovog "besplatnog" Copilota (uključenog u standardni paket) i onoga za koji je potrebna dodatna pretplata? Naplatni sustav bit će dublje integriran u aplikacije, moći će pametno pretraživati sve vaše dokumente, a imat će i pristup naprednijim jezičnim modelima s mogućnošću dubokog rezoniranja. Pretplatnici će moći pokretati agente za autonomno analiziranje podataka, kao i najnapredniji AI modeli nešto prije nego što ih dobiju i ostali korisnici.



