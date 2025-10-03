OpenAI lansirao video model Sora 2 – donosi naprednu simulaciju stvarnosti i društvenu aplikaciju
Uz video koji neki već nazivaju najimpresivnijim demo prikazom neke tehnologije lansirana je Sora 2, sustav generativne umjetne inteligencije za generiranje video zapisa, kompanije OpenAI
OpenAI je ovoga tjedna predstavio novi video alat Sora 2, svoj novi model za generiranje video i audio sadržaja obogaćen posebnom aplikacijom, opisujući ga kao značajan iskorak u području umjetne inteligencije, usporediv s "GPT-3.5 trenutkom za video". Svoje pompozne najave potkrijepili su odmah i najavnim video spotom, u kojem je baš svaki element nastao unutar alata Sora 2 – pogledajte ga u nastavku i zapitajte se biste li u tu tvrdnju vjerovali prije samo koju godinu.
Fascinantna realističnost
Novi generativni video model donosi napredne sposobnosti simulacije stvarnog svijeta, s ciljem dubljeg razumijevanja fizikalnog okruženja. Za razliku od prethodnih modela koji su često deformirali stvarnost pri praćenju zadataka iz promptova, Sora 2 bolje poštuje zakone fizike. Primjerice, ako u generiranom videu košarkaš promaši koš, lopta će se realistično odbiti od table, umjesto da se nelogično teleportira u obruč.
Sora 2 demonstrira sposobnost modeliranja ne samo uspjeha, već i neuspjeha, što je ključna karakteristika za korisne simulatore svijeta. Model nudi korisnicima i značajno veću kontrolu nad rezultatima, omogućujući praćenje složenih uputa kroz više kadrova uz zadržavanje dosljednosti sintetiziranog svijeta. Osim realističnog, model se ističe i u stvaranju kinematografskog i anime stila, a sposoban je generirati i realistične pozadinske zvukove, govor i zvučne efekte.
Nakon "službenih" promo videa iz OpenAI-ja su objavili i video "bloopera", tj. rekreirali su u svojem video modelu neuspješne pokušaje snimanja osnovnog spota, kao da je on zaista nastao na filmskom setu s pravim ljudima – a taj video čini se još realističnijim od onog prvoga.
Zanimljiva novost novog modela je i funkcija "cameos", koja korisnicima dopušta da, nakon kratkog jednokratnog snimanja svojeg lica i glasa zbog verifikacije, umetnu sebe, prijatelje ili objekte u bilo koju scenu generiranu Sorom. Bit će to učinjeno, kako prvi demo videi pokazuju, uz iznimnu razinu realističnosti. Društvene mreže već su preplavljene takvim videima, a često je u njima kao glavni protagonist prikazan Sam Altman, prvi čovjek OpenAI-ja, čiji je lik gotovo pa postao meme vezan uz model Sora 2. Prvi korisnici su taj trend prihvatili nakon što je njegov generirani lik bio i u službenom najavnom videu za taj sustav.
Društvena aplikacija za slop
Paralelno s predstavljanjem modela, OpenAI je lansirao i novu društvenu aplikaciju Sora (sada samo za iOS). Ona omogućava stvaranje, remiksiranje tuđih uradaka i otkrivanje novih videozapisa, dakle zasebno je to mjesto za – kako već mnogi govore – stvaranje i dijeljenje "čistog AI slopa". Tvrtka naglašava kako je aplikacija dizajnirana da potiče stvaranje, a ne pasivnu konzumaciju sadržaja.
Algoritmi za preporuku sadržaja mogu se podešavati uputama na prirodnom jeziku, dajući korisnicima kontrolu nad onim što vide. Platforma uključuje i mehanizme zaštite, posebno za tinejdžere, kao što su zadana ograničenja dnevnog gledanja sadržaja i strože dozvole za korištenje "cameos" funkcije. Korisnici imaju potpunu kontrolu nad svojim digitalnim likom i mogu u bilo kojem trenutku opozvati pristup ili ukloniti videozapis koji ih sadrži. Roditeljima su na raspolaganju i kontrole putem ChatGPT-a za dodatno upravljanje roditeljskim postavkama.
Ograničena dostupnost
Aplikacija Sora za iOS dostupna je za preuzimanje u SAD-u i Kanadi, s planom brzog širenja na ostale zemlje. Model Sora 2 u početku će biti dostupan na stranici sora.com besplatno uz, kako se navodi, "velikodušna ograničenja". Korisnici pretplate ChatGPT Pro imat će pristup eksperimentalnom, kvalitetnijem modelu Sora 2 Pro putem web stranice sora.com, a kasnije i unutar aplikacije. Za pristup trenutačno trebaju pozivnice, a za dostupnost u Hrvatskoj ipak ćemo morati još malo pričekati.
Iz OpenAI-ja poručuju kako je njihov jedini trenutni plan monetizacije eventualno uvođenje opcije plaćanja za generiranje dodatnih videozapisa u slučaju prevelike potražnje u odnosu na dostupne računalne resurse. U budućnosti se također planira izdavanje API-ja za Soru 2, što će developerima omogućiti integraciju ove tehnologije u vlastite aplikacije i usluge.