Na ChatGPT dolaze prečaci za razgovore

OpenAI eksperimentira s opcijom "Add to home screen" koja bi korisnicima omogućavala postavljanje prečaca za specifične ChatGPT razgovore

OpenAI na Android platformi priprema opciju "Dodaj na početni zaslon" ("Add to home screen") kojom bi korisnicima, posebno onima koji se za specifične ponavljajuće zadatke nerijetko oslanjaju na ChatGPT, omogućila dodavanje prečaca za razgovore na početni zaslon – što znači da bi odabran popis razgovora, umjesto skriven iza izbornika, trebao biti izravno dostupan.

Rano testiranje sugerira da će prečac kao naziv koristiti trenutačni naslov razgovora, a zasad se ne čini da postoji ugrađena mogućnost njegovog preimenovanja. Također, zanimljivo je da ne postoji vidljivo ograničenje broja razgovora koje korisnik može dodati kao prečace, što bi intenzivnim multitaskerima trebalo znatno olakšati korisničko iskustvo.

Opcija se nalazi na verziji 1.2025.350 Android aplikacije, a dostupna je otvaranjem izbornika pritiskom na tri točkice unutar specifičnog razgovora i zatim odabirom opcije "Dodaj na početni zaslon". Sustav zatim stvara ikonu koja funkcionira kao povratak na specifičan razgovor te omogućuje nastavak rada na njemu, bez potrebe za otvaranjem aplikacije ili traženjem razgovora u povijesti.

Prečaci na početnom zaslonu uklapaju se u ideju pretvaranja specifičnih ponavljajućih razgovora u upotrebljive alate, a ne jednokratne chatove. Opcija je trenutno dostupna ograničenom broju korisnika u verziji 1.2025.350, što upućuje na postepeno uvođenje uobičajeno za aplikacije ovako velikog opsega. Ipak, vrlo je vjerojatno da će OpenAI, nakon što se završe provjere stabilnosti, novu značajku pustiti u globalnu distribuciju.

U budućnosti bi potencijalne nadogradnje, primjerice mogućnost ručnog preimenovanja prečaca i odabira ikona (ili pak namjenskog widgeta), mogle značajno unaprijediti funkcionalnost ove opcije. OpenAI je već premašio 100 milijuna instalacija svoje Android aplikacije u Play Storeu, a značajke koje skraćuju nekoliko koraka u dnevnim aktivnostima korisnika uvijek su dobrodošle.