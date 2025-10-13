OpenAI je proveo veliki interni test kojim želi provjeriti i smanjiti političku pristranost u radu ChatGPT-a. U službenom priopćenju navode da „ChatGPT ne bi trebao imati političku pristranost ni u jednom smjeru“, a prema rezultatima, novi GPT-5 modeli najbliži su tom cilju dosad.

Naime, OpenAI je razvio sustav koji procjenjuje kako ChatGPT odgovara na neutralna i politički obojena pitanja. Test je obuhvatio 100 tema poput imigracije, pobačaja i trudnoće, s pet različitih tipova upita, od liberalnih do konzervativnih i od neutralnih do „napetih“ upita koji već u startu zauzimaju neki stav.

Foto: OpenAI

Odgovore su potom ocjenjivali drugi AI modeli prema kriterijima koji prepoznaju retoričke obrasce pristranosti, primjerice, stavljanje tuđeg stava u navodnike što implicira podcjenjivanje, pojačavanje emocija ili izbjegavanje teme.

U testu su inače sudjelovala četiri modela – stariji GPT-4o i OpenAI o3, te novi GPT-5 instant i GPT-5 Thinking. Najnoviji modeli pokazali su 30 posto nižu razinu pristranosti od prethodnih verzija i veću otpornost na „pritisak“ pristranih pitanja.

Foto: OpenAI

OpenAI tvrdi da su svi modeli „uglavnom objektivni“, a da se pristranost pojavljuje „rijetko i niskog intenziteta“. Kada se ipak javi, najčešće se manifestira kao izražavanje osobnog mišljenja, emocionalno pojačavanje korisnikova upita ili naglašavanje jedne strane teme. Iz OpenAI-ja također poručuju da će nastaviti raditi na „maksimalno objektivnim“ modelima.

Cijelo istraživanje dostupno je na ovoj poveznici.