Elon Musk je uspio prodati električne automobile skepticima, rakete državnim agencijama i društvenu mrežu oglašivačima koji su ga bojkotirali. Grok je drugačija priča, on gubi utrku s konkurencijom

Grok, AI chatbot koji razvija njegov tim pod brendom xAI rijedak je izuzetak u nizu projekata u kojima je Musk navikao pobjeđivati. Umjesto još jedne trijumfalne priče, Grok zasad izgleda kao podsjetnik da ni Musk ne može ignorirati osnovna pravila povjerenja na tržištu velikih korporacija.

Ako Grok koristite svakodnevno, ovaj tekst možda zvuči pretjerano mračno. Alat radi, često je brz, osnovne funkcije su besplatne, SuperGrok pretplata je konkurentna. Individualno korisničko iskustvo nije problem. Ipak, individualni pretplatnici su potrošna roba. Oni koji plaćaju mijenjaju platformu čim se pojavi jeftiniji model, a u računovodstvenoj bilanci one besplatne nitko ne broji. Veliki poslovni korisnici s višegodišnjim ugovorima, tisućama licenci, to je razlog zašto investitori gledaju koliko duboko je AI ušao u korporativne poslove. Jedan potpisani ugovor s bankom vrijedi više od sto tisuća individualnih pretplata koje mogu otkazati do kraja mjeseca.

Ozbiljan igrač, na papiru

Kad je krajem 2025. Grok dobio poslovnu inačicu, Grok Enterprise, na papiru ponuda je izgledala kao da je rađena po udžbeniku: sigurnosne certifikacije, usklađenost s regulativom privatnosti, single sign-on, SCIM sinkronizacija, detaljni logovi, enkripcija i izolacija podataka, cijena konkurentna vodećim dobavljačima, model performansama usporediv s najboljim na tržištu. Poruka je bila jasna: ozbiljni smo igrač, možete nas koristiti kao bilo koju drugu veliku AI platformu.

Grok od početka nije građen kao neutralna korporativna platforma, nego kao ideološka potvrda vlasnika: obećanje "nesputane" umjetne inteligencije, manje moderacije, otpor "woke cenzuri". Dobio je prepoznatljiv "spicy mode", način rada koji dopušta sadržaje koje konkurentske platforme blokiraju. Ono što je dijelu publike izgledalo kao hrabra alternativa, velikim je klijentima izgledalo kao svjesno koketiranje s reputacijskim minskim poljem.

Pad preuzimanja aplikacije Prema podacima analitičke tvrtke AppMagic, Grok je u siječnju 2026. zabilježio više od 20 milijuna preuzimanja, da bi u travnju pao na oko 8,3 milijuna. Istraživačka tvrtka Recon Analytics anketirala je više od 260.000 američkih korisnika AI alata i otkrila da je udio onih koji plaćaju Grok pretplatu ostao praktički nepromijenjen, 0,174 posto u drugom kvartalu 2026. u usporedbi s 0,173 posto godinu ranije. Za usporedbu, ChatGPT plaća više od šest posto ispitanika.

Jer direktor informatike velike banke ili telekoma ne kupuje model i API. On kupuje miran san narednih nekoliko godina. Ugovorom s AI dobavljačem preuzima odgovornost za svaki incident, regulatornu istragu i medijski naslov u kojem se spominje ta kompanija. Tehnički kriteriji su nužan uvjet, ali više nisu dovoljni. Ključno pitanje glasi: što će se dogoditi kad, ne ako, ovaj dobavljač uđe u skandal? U slučaju Groka odgovor je došao prerano i preglasno.

Jedanaest dana koji su pokopali Grok

Nekoliko dana nakon lansiranja poslovne ponude, Grok je kroz X dobio novu mogućnost: generiranje i uređivanje slika dostupno svim korisnicima, uključujući besplatne račune. Zaštitne ograde pokazale su se labavima. Model je spremno slijedio upite prema seksualiziranom sadržaju i deepfakeovima stvarnih osoba. Lažne slike javnih figura i "undressing" efekti dijelili su se diljem mreže. Do 29. prosinca opseg generiranih slika eksplodirao je u bujicu koju nitko u xAI-ju nije ni pokušao zaustaviti dok nije bilo prekasno: između tog datuma i 9. siječnja 2026., u jedanaest dana, Grok je generirao procijenjenih 4,4 milijuna slika, od čega 1,8 milijuna seksualiziranih prikaza žena i otprilike 23.000 prikaza djece, brzinom jedne svakih 41 sekundu. Prema analizi Centra za suzbijanje digitalnog govora mržnje, to je bilo 84 puta više nego što su u istom razdoblju producirale sve vodeće deepfake stranice zajedno.

Regulatori u Europi brzo su reagirali: istrage, zahtjevi za dokumentacijom, privremena ograničenja pristupa. Priča se nije tretirala kao izolirani tehnički bug, nego kao logična posljedica namjernog brendiranja. U očima regulatora to nije bio nesretan propust. Bila je to eksplozija branda koji je dugo podgrijavao ideju da nema pravila.

Claude, Gemini vs. Grok Prema Eriku Bradleyu, glavnom strategu i istraživačkom direktoru tvrtke Enterprise Technology Research, Grokov rast u velikim kompanijama jedva je mjerljiv, dok Claude i Gemini bilježe snažan uzlet. ETR je anketirao oko 500 ispitanika i utvrdio da je u ožujku 48 posto tvrtki koristilo Claude i planiralo nastaviti, u usporedbi s 21 posto godinu ranije. Gemini koristi i planira koristiti 40 posto tvrtki, prema 27 posto prethodne godine. Grok koristi i planira koristiti sedam posto tvrtki.

Tako je nastao Grokov pravi hendikep. Tehnologija mu dopušta da se natječe s liderima. Reputacija ga tjera da to radi s vezanim rukama. Čak i direktor informatike koji je tehnički zadovoljan ima problem: pred nadzornim odborom mora objasniti zašto je potpisao ugovor s dobavljačem koji je prošle godine završio u regulatornoj istrazi. To pitanje nema dobar odgovor, pa se ugovor ne potpisuje.

Kanali koji zaobilaze tržište

Da bi nekako sanirao taj. nedostatak prodaje, Musk je posegnuo za onim što najbolje zna: osloncem na vlastitu moć i poznanstva u drugim sektorima i stvaranjem aranžmana u kojima je teško reći ne. Oba kanala govore o njegovoj naravi i lukavoj poslovnoj umješnosti.

Prvi kanal je javni sektor. Savezna vlada SAD-a eksperimentira s AI alatima za analitiku i administrativne procese, a ugovori u tom segmentu ne ovise samo o reputaciji proizvoda, nego o postojećim odnosima i lobiranju. Grok se pozicionira kao "savezni" alat koristeći činjenicu da Muskove kompanije već rade ključne poslove s državnim agencijama.

Drugi kanal otvorio se prije mjesec dana, kada je objavljeno da SpaceX ide na burzu s procijenjenom vrijednošću od 1,75 trilijuna dolara i udjelima za pet odabranih banaka koji prelaze 500 milijuna dolara svaki. Musk zna što treba poduzeti kad je vlastiti interes u pitanju. Postavio je uvjet koji nema presedana u povijesti investicijskog bankarstva: tko želi sudjelovati u poslu desetljeća, mora kupiti Grok pretplate. Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America i Citigroup, sve su firme pristale potrošiti desetke milijuna za pretplatu, jer je alternativa bila izostati s najvećeg IPO-a u povijesti, a to poslovni odbori neće oprostiti. "Strukturalno stiskanje," napisao je Reuters, i dodao da je "neviđeno" tražiti od regulirane financijske institucije da subvencionira privatni AI projekt kako bi dobila posao desetljeća. Koliko su ti klijenti uistinu kupili Grok, a koliko ga tretiraju kao ulaznicu za nešto drugo, to je pitanje na koje Grok ne želi odgovor.

Ne urušava se. Samo ne pobjeđuje.

Grok nije propao. Ima infrastrukturu, politički utjecaj vlasnika i kanale prodaje koji ne ovise o otvorenom tržišnom natjecanju. Ne urušava se preko noći. Ali skupo je platio odluku da reputaciju stavi iza ideološkog brenda. U svijetu gdje povjerenje prethodi svakom ugovoru, to je pogreška koju je teže ispraviti od bilo kojeg softverskog buga. To je nešto što korporativni klijenti vrlo rijetko praštaju.