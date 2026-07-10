Stigao je Claude Wrapped

Trend godišnjih pregleda, populariziran značajkom Spotify Wrapped, proširio se proteklih godina skoro na svaku veću platformu. Od YouTubea do Ubera, brojne aplikacije sada nam nude sažetak naših aktivnosti tijekom godine. Sada je taj trend stigao i u svijet umjetne inteligencije. Tvrtka Anthropic, poznata po svom chatbotu Claudeu, najavila je novu značajku Reflect, koja korisnicima omogućuje detaljnu analizu njihovih interakcija s AI-em u proteklih mjesec dana, tri mjeseca, šest mjeseci ili cijelu godinu.

Ovaj potez savršeno se uklapa u širi trend personalizacije koju pokreće umjetna inteligencija. Korisnici više ne žele generička iskustva, već očekuju da tehnologija razumije i predviđa njihove potrebe. Baš kao što algoritmi za strojno učenje preporučuju proizvode ili sadržaj, Anthropic sada nudi alat za introspekciju, omogućujući korisnicima da razumiju kako točno koriste jedan od najnaprednijih jezičnih modela za komercijalnu upotrebu.

Što Reflect otkriva o vama?

Anthropic opisuje ovu novu značajku kao način da "vidite svoje obrasce i oblikujete ih". Sve započinje sažetkom ključnih tema o kojima ste razgovarali s Claudeom, kao i vrstama zadataka koje ste mu delegirali. Uz to, dobivate i analizu obrazaca korištenja, uključujući i vremena kada ste najaktivniji. Ideja je da korisnici steknu dublji uvid u svoju interakciju s tehnologijom.

Kako bi potaknuli zdravije digitalne navike, korisnici će moći postaviti vlastito "vrijeme tišine" ili podsjetnike za pauzu nakon određenog vremena neprekidnog korištenja. Iz Anthropica su također najavili da će uskoro biti dostupna i metrika koja prikazuje ukupno vrijeme provedeno u razgovoru s Claudeom, izraženo u satima, što će dati još jasniju sliku o ulozi koju AI ima u našim radnim procesima i svakodnevnom životu.

"Ova značajka omogućuje vam da lako pratite i vizualizirate kako koristite Claude te odlučite je li to vrijeme usklađeno s vašim ciljevima. Vaš 'odraz' također vas poziva da zastanete i preispitate ulogu koju Claude igra u vašem životu. Periodično će vam postavljati pitanja poput: 'Što je jedna stvar koju želite i dalje raditi sami, čak i ako bi Claude to mogao učiniti brže?'", navode iz Anthropica. Pomalo ironično, nakon što korisnik odgovori na takvo pitanje, značajka će mu ponuditi "priliku da o tome porazgovara s Claudeom".

Privatnost je ipak važna

Što se tiče privatnosti, Anthropic naglašava da Reflect neće povlačiti podatke iz datoteka unutar povezanih alata ili platformi, poput sadržaja e-pošte iz povezanog računa. Ipak, činjenica da ste koristili Claudea za sažimanje pristigle pošte može se pojaviti u analizi. Također, neće se koristiti razgovori vođeni u anonimnom načinu rada niti će se na bilo koji način referencirati razgovori povezani s alatima za zdravlje. Kada je riječ o osjetljivim temama, o čijoj definiciji tvrtka ostaje pomalo nejasna, navode da se osjetljivi razgovori i dalje mogu pojaviti kao dio vašeg odraza, ali samo na visokoj razini.

Značajka je trenutno dostupna u beta verziji za besplatne korisnike Claudea, kao i za pretplatnike na Pro i Max planove. Da bi funkcionirala, korisnici moraju imati uključenu memoriju za svoje razgovore, a dostupna je putem postavki na webu ili u desktop aplikaciji. Iz Anthropica kažu da je ideja potekla iz razgovora s korisnicima, a značajka će uskoro biti dostupna i za poslovnu verziju, Claude Cowork.