Developer Toolbox u novom Bugu

Kada se povede rasprava o kojim temama trebamo pisati u Bugu, nastane kakofonija mišljenja i prijedloga, ali uvijek se nađe netko tko bi zahtijevao da više pišemo o programiranju. I tako je to od samih početaka Buga, čak je i ekipa kojoj je palo na pamet da se pokrene ovaj časopis inicijalno željela stvoriti baš izdanje u kojem će se pretežito pisati o programiranju.

Tijekom naše povijesti objavili smo mnogo programerskih tema, ali stekavši širu popularnost, morali smo balansirati i stranice popunjavati temama od interesa za širu, šaroliku publiku. Istodobno su razvojem Interneta nastali brojni, usko specijalizirani izvori informacija i savjeta namijenjeni programerima. Tako su i programerske teme pomalo završile na marginama Buga, ali otkad smo pokrenuli .debug, developersku konferenciju, ujedno i najveći skup u našoj organizaciji, stvari su se podosta promijenile. Prvi .debug održan je u prosincu 2019., i popratili smo ga temom broja: “Kako postati uspješan developer”, u kojoj su objašnjenje osnove, predstavljeni najpopularniji programski jezici, objašnjavano je što rade frontend, a što backend programeri, dan je uvid u svijet programiranja za mobilne uređaje, itd. U međuvremenu (.debug nije održan u 2020. zbog zabrana okupljanja) objavili smo niz tema bliskih interesima programera, a sada, kada je pred nama napokon i drugi .debug (10. i 11. lipnja), opet imamo temu broju u potpunosti posvećenu developerima. Ovaj put bavimo se alatima koji su iznimno korisni i bitni za sve developere, timskim radom programera, testiranjem softvera, pokretanjem aplikacija u izoliranoj okolini, kontinuiranom integracijom i isporukom te pokretanjem aplikacija u cloudu. Autor teme je, kao i prošli put, Tomislav Tipurić, naš dugogodišnji suradnik, a svi posjetitelji .debuga moći će ga poslušati uživo drugog dana konferencije, kada će održati predavanje u glavnoj dvorani, pa ako mu budete htjeli izravno postaviti neko pitanje, bit će to izvrsna prilika.

U vrijeme pisanja ovog teksta, bitcoin je nešto počeo kašljucati i nakon niza mjeseci rasta, zabilježeni su oštriji padovi, a kako to već biva, istodobno su i skoro svi drugi altcoini izgubili na vrijednosti. Odmah se pojavila nada kako će to pratiti i pad cijena grafičkih kartica, pa se možda opet vratimo u vrijeme kada ih se moglo normalno kupovati, po normalnim cijenama. Stoga, ako se napokon dokopate neke od kartica GeForce RTX 3000 serije, bit će vam vrlo zanimljiva tema o novoj tehnologiji NVIDIA Reflex, koja bi trebala riješiti problem s latencijom pri igranju na računalima. Kako to radi i kakve rezultate donosi, možete saznati iz teksta Davora Šuštića, dramatično naslovljenog: “Smrt latencijama!”.

Mehaničke tipkovnice postale su gotovo opći standard svih onih koji drže do dobre opremljenosti svog radnog mjesta. Prije je to bila skupa periferija, ali danas nije više tako. Za ovaj broj organizirali smo usporedni test mehaničkih tipkovnica, kojima cijena ne prelazi 400 kuna. Uspjeli smo nabaviti čak 12 modela koji zadovoljavaju taj kriterij.

Imate li nekad problem nakon dužeg sjedenja pred monitorom ili u prostoriji s pametnim žaruljama? Bole li vas glava ili oči, teško fokusirate pogled, muti vam se vid, lovi vas umor… Možda imate problema s treperenjem monitora (odnosno žarulje), a da toga niste ni svjesni. Jeste li čuli za pulse-width modulation (PWM)? O čemu se točno radi, kako i sami možete provjeriti treperi li vam monitor ili pametna žarulja te kako možete izmjeriti frekvenciju treperenja bez posebnih instrumenata, otkrit će vam Mario Baksa u svom opširnom osvrtu na PWM problematiku.

Mnogo je uređaja koje smo imali na testu oduševilo recenzente. Pobrojat ću sve one koji su ovog mjeseca dobili našu preporuku za izvrsnost: vodeno hlađenje bequiet! Pure Loop 240mm; modularno napajanje Fractal Design Ion Gold 750W; tipkovnica s novim revolucionarnim rješenjima Corsair K70 RGB TKL; mesh Wi-Fi sustav D-Link COVR-1103; soundbar s vanjskim subwooferom Creative Stage V2; digitalno-analogni konverter Cambridge Audio DacMagic 200M; bežične slušalice Huawei FreeBuds 4i, i za kraj, mrežni videosnimač za nadzorne kamere Reolink RLN8-410.

Appleov AirTag je od trenutka puštanja u distribuciju postao apsolutni prodajni hit i teška je muka nabaviti ga, ali mi već imamo recenziju iskusnog korisnika (str. 98)

Mobitel Asus Zenfone 8 Flip ima poseban motor za rotaciju kamere, kako bi s istim aparatom, odnosno objektivima, slikali i s prednje i sa stražnje strane, što je detaljno objasnio Davor u opširnoj recenziji (str. 92)

Kratko druženje s Teslom Model 3 bilo je toliko inspirativno da sam tom iskustvu posvetio svoju ovomjesečnu kolumnu (str. 12)

Od nedavno Bug možete čitati i u digitalnom obliku na svim platformama (PC-ju, laptopu, tabletu ili mobitelu, bez obzira na kojem su operacijskom sustavu), dovoljno je da odete na stranicu gdje predstavljamo novi broj (www.bug.hr/bug/) i tamo izaberete što vas zanima.

Novi Bug je od sutra dostupan i na svim kioscima.