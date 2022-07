Amazon Prime Video s novim redizajnom podsjeća na Netflix

Projekt redizajna trajao je 18 mjeseci, a Primeova sličnost s ostalim streaming platformama daje do znanja da su išli na sigurno i bez prevelikih iznenađenja.

Konačno, Amazon Prime Video dobiva značajnije osvježenje kojega se neće morati sramiti u usporedbi s konkurencijom kao što su Netflix ili Disney Plus. Tijekom sljedećih nekoliko tjedana, Amazon će predstaviti novo Prime Video iskustvo za Android i povezane uređaje, uključujući pametne televizore, Fire TV hardver za streaming, Roku, Apple TV, Android TV i igraće konzole. Amazon kaže da je iskustvo osmišljeno da bude jednostavnije za korištenje. Kako prenosi The Verge, rezultat je nešto što jako liči na Netflix. Možda je tako i najbolje.

Glavna navigacija pomaknuta je na lijevu stranu zaslona i sada ga čini okomiti stupac ikona. Tih šest glavnih ikona su Pretraživanje, Početna, Trgovina, TV uživo, Besplatno i Moje stvari. Izbornik Početna ima podizbornik za filmove, TV emisije i sport. Trgovina ima slične podizbornike za Prime Channels (poznate i kao pretplate), najam/kupnju i ponude.

Na početnom je zaslonu sada vidljiv i popis Top 10 popularnih sadržaja. Uz to novi Prime Video mnogo jasnije prikazuje koja je zabava uključena u vašu Prime pretplatu. Emisije i filmovi uključeni u vašu Prime pretplatu biti će označeni plavom kvačicom u opisu, dok će sadržaj koji zahtijeva posudbu ili kupnju imati zlatnu ikonu vrećice za kupnju.

Image: Amazon

U nekim je slučajevima cilj bio bolje istaknuti nedovoljno iskorištene pogodnosti koje Prime Video ima. Npr. TV uživo pruža vodič koji objedinjuje programe s pretplata na kanale kao što su AMC Plus i Paramount Plus, plus ekskluzivne sportske događaje uživo i sadržaje podržane oglasima koji su besplatni za sve. Ovo sučelje je već dostupno na webu, ali će se vjerojatno koristiti mnogo više sada kada je jasnije izloženo u aplikaciji Prime Video. "U testiranju upotrebljivosti više puta smo čuli frazu, 'vau, nisam ni znala da Prime Video ima TV uživo'", rekla je direktorica proizvoda Helena Cerna.

Prime Video uz novi izgled zadržava popularne značajke kao što su višekorisnički profili, X-Ray i Alexa integraciju.