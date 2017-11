HBO GO od danas dostupan u Hrvatskoj kao samostalan servis za streaming serija i filmova

Od danas je u Hrvatskoj dostupan još jedan servis za streaming videa koji se može gledati izravno putem tzv. OTT distribucijskog modela - HBO GO. Do sada su, naime, HBO GO mogli gledati samo oni pretplatnici ove usluge koji su je plaćali "u paketu" kod svojeg kableskog ili telekomunikacijskog operatera, dok su je kao samostalan servis za streaming serija i filmova mogli gledati samo korisnici u SAD-u (gdje je usluga poznata po imenu HBO Now) te odnedavno u još nekoliko europskih zemalja. Danas se tom popisu zemalja, zajedno s Hrvatskom, pridružuju još i Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Bugarska te BiH.

HBO GO je, drugim riječima, od sada dostupan u Hrvatskoj na isti način kao i Netflix, Pickbox ili Amazon Prime Video - dakle kao samostalna usluga streaminga komercijalnog video sadržaja.

Na HBO GO streaming se tako već sada možete izravno pretplatiti putem web-stranice hbogo.hr, uz cijenu mjesečne pretplate od 49,99 kuna. Prvih mjesec dana uslugu, za probu, možete koristiti besplatno, u potpunoj funkcionalnosti.

Novi naslovi dodaju se u HBO GO ponudu na tjednoj bazi, a sadržaj je potpuno lokaliziran – svi naslovi sadrže hrvatske titlove, dok su za većinu animiranih filmova dostupne sinkronizirana i originalna verzija.

HBO GO OTT usluga je dostupna na računalima, pametnim telefonima, tabletima, Apple TV-u, Chromecastu, Samsung Smart TV-u i PlayStationu. Svaki HBO GO pretplatnik uslugu može gledati na 5 uređaja, od kojih su 2 streaminga dostupna u isto vrijeme.

HBO GO pretplatnicima omogućava gledanje svih sezona hit serija iz originalne HBO produkcije koje su osvojile fanove i kritičare diljem svijeta, poput Igre prijestolja (Game of Thrones), Westworlda i Silicijske doline (Silicone Valley), ali i kultnih serija kao što su Seks i grad (Sex and the City), Obitelj Soprano (The Sopranos), Žica (The Wire) i mnoge druge.

Uz HBO produkciju, HBO GO donosi i popularne serije drugih studija, poput Emmyem nagrađene serije Sluškinjine priče (Handmaid's Tale), Babilon Berlin (Babylon Berlin), Twin Peaks, Sumrak Templara (Knightfall), Luther i mnoge druge.

Kao i do sada, gledatelji u Hrvatskoj na HBO GO-u mogu gledati premijere većine serija u isto vrijeme kada i u Americi.

HBO GO donosi i premijere najnovijih blockbustera kao što su Ljepotica i Zvijer (Beauty and the Beast), Trainspotting 2, Assassin’s Creed, Putnici (Passengers), Saveznici (Allied) i mnogi drugi, ali i katalog s velikim izborom kultnih i ostalih hit filmova, kao i više od 350 sati dječjeg sadržaja s omiljenim crtićima i filmovima za naše najmlađe gledatelje.

U HBO GO ponudi će se naći i filmovi iz HBO Europe ko-produkcije iz naše regije, kao što je dokumentarni film Mile Turajlić Druga strana svega (The Other Side of Everything) koji je prošlog tjedna nagrađen prestižnom nagradom za Najbolji dokumentarni dugometražni film 30. Festivala IDFA u Amsterdamu, kao i intrigantan igrano-dokumentarni film Houston, imamo problem! (Houston We Have A Problem!) slovenskog redatelja Žige Virca, koji istražuje mit o tajnoj američkoj kupnji kontroverznog jugoslavenskog svemirskog programa početkom 60-ih godina prošlog stoljeća, vrijednoj nekoliko milijardi dolara.

Također, ponuda sadrži i sve sezone hvaljenih serija iz HBO Europe produkcije, poput Sjena (Rumunjska), Gorući grm i Pustinja (Češka), Lagodan život (Mađarska), Čopor (Poljska) i mnogih drugih.

„Iako je dostupnost HBO GO usluge u ponudi operatera u Središnjoj Europi već veliki uspjeh, naš cilj je svim ljubiteljima serija u ovoj regiji omogućiti još jednostavniji pristup vrhunskom HBO sadržaju. Lansiranje OTT poslovnog modela koji korisnicima u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Bugarskoj omogućava direktan pristup HBO GO usluzi prirodan je korak nakon uspješnog lansiranja HBO streaming usluga s direktnim pristupom za korisnike u Španjolskoj, Švedskoj, Danskoj, Norveškoj i Finskoj te nedavnog pokretanja OTT poslovnog modela u Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj i Rumunjskoj.“ – rekao je Hervé Payan, CEO HBO Europe.

Opcija direktne pretplate na HBO GO uslugu dodatak je već postojećoj ponudi HBO kanala i usluga u Hrvatskoj. HBO GO će i dalje biti dostupan u ponudi odabranih operatera, u TV i internet paketima.