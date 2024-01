Titlovi.com ipak ostaju na životu? Razgovarali smo s vlasnikom

Prošloga smo tjedna objavili kratku vijest o najavljenom gašenju stranice titlovi.com, web servisa koji u ponudi ima više od 280 tisuća titlova za preko 70 tisuća filmova i 10 tisuća serija. Kao takav, popularan je ne samo u Hrvatskoj nego i u regiji, pa mnogi smatraju da bi bila prava šteta da se on ugasi nakon dva desetljeća uspješnog rada. Nedugo zatim izvorna je objava o gašenju dobila izmijenjeni naslov "GAŠENJE SAJTA? NI SLUČAJNO!", pa smo se tragom te informacije obratili vlasniku za pojašnjenje.

Optimistično naprijed

On je Nikola Ristić, entuzijast koji je servis titlovi.com pokrenuo i vodio te održavao zajedno sa zajednicom prevoditelja-volontera. Pitali smo ga ima li kakvih novosti, odnosno nade da će stranica ipak ostati aktivna i nakon 1. veljače, što je bio najavljeni datum gašenja. Ristić započinje optimistično: "Puno mi se ljudi javilo posljednjih dana. Šokiran sam interesom i količinom poziva i mailova, s nekim od zainteresiranih za preuzimanje sitea sam se našao, no čak nisam na sve upite stigao niti odgovoriti. Ugodno sam iznenađen pozitivnom reakcijom zajednice koja želi spasiti stranicu".

Upitali smo ga i kako je uopće došlo do pokretanja stranice, pa sada i njezinog mogućeg gašenja. Objasnio nam je da su titlovi.com pokrenuti oko 2000. godine, kada je hit bio web 2.0, pa je i on iz znatiželje i zabave odlučio pokrenuti svoj "web 2.0 servis". Odlučio se za smještanje titlova za filmove i serije na jedno mjesto, omogućio postavljanje vlastitih titlova zajednici i – site je sam od sebe zaživio.

"Nisam nikada koristio titlove"

Kroz godine ga je nadograđivao, mijenjao i unaprjeđivao, koristio je i pomoć programera kada nije sve mogao odrađivati sam, a sve to je, kaže, trebalo i plaćati tijekom svih tih godina. Uspijevao je to činiti svojim drugim poslovima i projektima, pa tako pokrivati troškove održavanja ovog servisa. No, s godinama su ti izvori pomalo presušili, pa je zbog toga, ali specifične zdravstvene situacije u kojoj se našao, posljednjih gotovo godinu dana razmišljao kako objaviti tešku odluku o zatvaranju stranice.

Primarno mu je, priznaje, to bilo najteže učiniti zbog zajednice, koja je sve te godine dobrovoljno sudjelovala u izradi titlova, održavanju stranice i slično. "Nije mi teško bilo zbog sebe, osobno nisam u životu skinuo film s torrenta niti sam ikada koristio titlove", iznenađujuće nam priznaje pokretač najpoznatijeg regionalnog repozitorija titlova.

No, početkom veljače potrebno je produžiti hosting i podnijeti najveći trošak (uz Cloudflare zaštitu i SQL licence), pa je tako "prelomio" – to je to, ugasit će stranicu do kraja siječnja. Ipak, budući da je ta vijest izazvala ogroman interes, danas je vrlo izgledno da će stranica ostati aktivnom. "Na kraju će je vjerojatno netko preuzeti i dalje razvijati, isto tako na nekomercijalnoj bazi", kaže Nikola. Za sada je na stolu više opcija, neki su nudili preuzimanje stranice pa njezino financiranje kroz oglase, drugi kroz donacije i slično. "Ima vrlo ozbiljnih ponuda i opcija, kao i pojedinačnih entuzijasta i skupina koje bi se željele nakon mene baviti time", u optimističnom tonu zaključuje naš sugovornik. Sve ćemo znati do kraja mjeseca, poruka je za kraj.