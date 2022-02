Netflix za 2022. najavio preko 90 novih filmova za hrvatske pretplatnike

Ponuda filmskog sadržaja dostupnoga na zahtjev ove će se godine za gledatelje u Hrvatskoj značajno proširiti. Kako smo već objavili, 8. ožujka na našem će području postati dostupan streaming servis HBO Max, koji će se nadograditi na već postojeći HBO GO i ponuditi još veći katalog sadržaja, uključujući naslove iz ponude Warner Brosa, HBO-a, Max Originals produkcije, DC-a i Cartoon Networka.

Nakon njega, u Hrvatsku će, tijekom ljeta 2022., stići i potpuno nova usluga, Disney+. S njima će stići i cijeli katalog Disneya, njihovih franšiza Pixar, Star Wars i Marvel te dokumentarci s National Geographica.

Kako najpoznatiji streaming servis Netflix, ne bi ostao zanemaren, iz njega su ovih dana pustili najavu i veliki trailer za glavne ovogodišnje filmske naslove koje će ponuditi gledateljima. U pitanju su čak 93 nova filma iz Netflixove originalne produkcije, koji će tijekom godine, u tjednom ritmu, stizati na ovaj servis.

Najavljeno pregršt filmova

Najavljena lista sadrži filmske naslove s nagrađivanim i svjetski poznatim glumcima i redateljima. Iz Netflixove objave prenosimo dio onoga što pripremaju:

Pripremite se za napetu akciju s Ryanom Goslingom i Chrisom Evansom u The Gray Man ili za epsku znanstveno-fantastičnu avanturu s Halle Berry u The Mothership. Vratite se na mjesto zločina s Danielom Craigom u filmu Knives Out 2 te s Millie Bobby Brown i Henryjem Cavillom u Enola Holmes 2. Vratite se u djetinjstvo i pogledajte filmove za cijelu obitelj s Ryanom Reynoldsom, Jennifer Garner, Markom Ruffalom i Zoe Saldañom u The Adam Project…

U ostalim ulogama najavljene su i druge holivudske zvijezde: Christian Bale, John Boyega, Jessica Chastain, Don Cheadle, Lily Collins, Emma Corrin, Colman Domingo, Adam Driver, Colin Firth, Greta Gerwig, Henry Golding, Dakota Johnson, Mila Kunis, Queen Latifah, Jennifer Lopez, Anthony Mackie, Carey Mulligan, Jack O’Connell, Regé-Jean Page, Teyonah Parris, Jesse Plemons, Florence Pugh, Noomi Rapace, Eddie Redmayne, Chris Rock, Jason Segel, Rebel Wilson…

Spomenimo usput da je velik broj novih originalnih naslova u Netflixovoj ponudi u SAD-u i Kanadi nedavno iskorišten i kao "izlika" da ovaj servis povisi cijene. Tako je osnovna pretplata prošloga mjeseca na njima najvećem, američkom tržištu, poskupjela za 1 dolar (sada košta 9,99 USD), srednja razina za 1,5 dolara (na 15,49 USD), a premium plan poskupio je 2 dolara (na 19,99 USD) mjesečno. Sprema li se slično poskupljenje i za našu regiju, za sada nije poznato.