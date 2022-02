Stiže nam još jedan streaming servis: od ožujka u Hrvatskoj dostupan HBO Max

Video streaming usluga američke televizijske kuće HBO, u vlasništvu giganta Warner Media, najavila je prošle godine kako će se tijekom 2022. njihova usluga HBO Max proširiti i na Europu, ali i Hrvatsku i širu regiju. Sada napokon znamo i kada će se to dogoditi – službene najave kažu kako će HBO Max u Hrvatskoj postati dostupan 8. ožujka.

Prelazak s HBO GO

Na našem tržištu HBO nije potpuna novost. Dio sadržaja inače dostupan na servisu HBO Max, trenutačno se može gledati putem usluge HBO GO. Na ostalim teritorijima na kojima je lansiran HBO Max, njime su bile zamijenjene dotadašnje usluge, pa će se to dogoditi i u Hrvatskoj. Prilikom pokretanja usluge HBO Max, svi HBO GO računi postat će HBO Max računi, objavljeno je danas.

Onima koji uslugu HBO GO imaju preko nekog od telekom partnera, detalje o prelasku dojavit će upravo taj partner. Nakon pokretanja HBO Maxa, aplikacija HBO GO bit će onemogućena, pa će korisnici trebati preuzeti novu aplikaciju – HBO Max.

Zabava koju voliš.



HBO Max dolazi u Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Sloveniju 8.3.2022. #HelloHBOMax pic.twitter.com/4aYNKJu9F9 — HBO Adria (@HBOAdria) February 1, 2022

Euro više na mjesec

Cijena mjesečne pretplate na HBO GO u Hrvatskoj je trenutačno 6 eura (oko 44 kune). Cijena pretplate na HBO Max u Hrvatskoj će biti 6,99 eura (53 kune), ali će prvim korisnicima, koji se registriraju tijekom ožujka, biti odobren "doživotni" popust od 33%, pa će oni po povlaštenoj tarifi plaćati tek 4,66 eura (35 kuna) na mjesec.

Pretplatnicima će na raspolaganju biti sadržaji iz kataloga Warner Brosa, HBO-a, Max Originals produkcije, DC-a i Cartoon Networka. HBO Max nudit će istovremeno gledanje sadržaja na tri uređaja, a svaki pretplatnički račun podržavat će kreiranje do 5 profila.