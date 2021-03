HBO GO - streaming servis koji obiluje lokaliziranim sadržajem

OSNOVNI PODACI Naziv HBO GO Namjena Streaming servis s lokaliziranim sadržajem Android Google Play iOS AppStore Cijena Besplatan

HBO definitivno nije potrebno posebno predstavljati, a osim što praktički svi operateri u svojoj ponudi programa bilo za svoju uslugu kabelske televizije ili IPTV usluge nude HBO programe, u većini slučajeva nude i mogućnost pretplate za uslugu HBO GO koja je dostupna na pametnim telefonima s Androidom i iOS-u. Doduše, već je neko vrijeme moguće i izravno se pretplatiti na sam HBO GO.

Ono po čemu se ovaj streaming servis izdvaja od drugih koji su jednako tako dostupni na domaćem terenu, svakako je činjenica da je sav dostupan sadržaj lokaliziran na hrvatski jezik, pa je filmove i serije moguće gledati uz titlove, a dobar je dio crtanih filmova i sinkroniziran (tu je i poseban segment namijenjen upravo najmlađima zajedno s kategorijom Disney).

Osim toga, od ostalih usluga razlikuje se i po tome što najnovije uspješnice najprije dolaze upravo na HBO GO, a premijere serija se mogu pratiti gotovo istodobno s američkom premijerom što samo dodatno potvrđuje aktualnost dostupnog sadržaja. Ipak, premijera filmova je najčešće od deset do dvanaest mjeseci nakon kino-premijere što izravno ovisno o distributeru. Zgodno je i to što su sve epizode originalnih HBO serija dostupne trajno.

HBO GO omogućava registriranje maksimalno pet uređaja dok je istodobno moguće gledati sadržaje na njih dva, a valja znati i da je razlučivost videa između 720p i Full HD-a, s time da će aplikacija sama automatski prilagoditi kvalitetu ovisno o brzini internetske veze. Samu je uslugu, ako se nije dobila preko operatera, može isprobavati sedam dana, nakon čega je potrebno plaćati mjesečnu pretplatu od 6 eura (oko 44 kn).