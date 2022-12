Hrvatska glazbenica Anna Moor objavila videospot izrađen u Unreal Engineu

Hrvatska glazbenica Anna Moor (nekim čitateljima možda poznata i kao Manna Wanders, a pravog imena Romana Pavliša) izbacila je svoj novi album autorskih pjesama nazvan plavi avioni. Usporedno s albumom objavljen je i kratki animirani film, izrađen u grafičkom razvojnom sustavu namijenjenome za kreiranje video igara, poznatom Unreal Engineu.

Film je inspiriran video igrama i njihovim "cut" scenama. Prilikom izrade korišteni su tehnologije motion i facial capture, simulacije tkanine i vremenskih uvjeta, da bi sve na kraju izgledalo kao uvod u kakvu novu vrhunsku AAA igru.

Spot poput igre

Autor videa Dinko Šimac pojasnio je pozadinu priče: "Ovakav real time dizajn svijeta i svih detalja bez presedana, otvara beskonačne mogućnosti individualcima koji su inspirirani svjetovima iz igara. Motivi i slike iz albuma "plavi avioni" često su alegorični, emotivni i nadrealni. Zamisliti glazbeni spot koji bi ih nastojao vjerno prikazati bio je izazovan zadatak. Zato je softver za kreiranje videoigara Unreal Engine savršeno poslužio budući da rad u njemu ne ograničavaju nikakve fizičke prepreke, već je, uz dovoljno vremena i mašte, moguće stvoriti bilo što. Od izgleda svijeta, 3D lika Anne Moor, divovskog kita, kišne oluje, do pokreta kamere i svakog najmanjeg detalja – sve je izrežirano kako bi predstavilo i najavilo album".

Autor kao inspiraciju navodi i mnoge poznate redatelje video igara kao što su Cory Barlog (God of War saga), Neil Druckmann (The Last of Us) i Hideo Kojima, koji već dvadesetak godina unosi revoluciju u razvoj pozadinske priče (storytelling) u igrama.

Autorica melodija je Anna Moor, dok je partituru koja prati film komponirao britanski filmski skladatelj Joshua Urben. Opisani video možete pogledati u nastavku.