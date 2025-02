Sora, OpenAI-jev model za generiranje videa, dostupan i kod nas

Alat za generiranje video sadržaja uz pomoć umjetne inteligencije službeno je predstavljen u prosincu, no zbog regulatornih je prepreka na širenje "preko bare" čekao do ovoga tjedna

OpenAI je objavio da je njihov alat za generiranje videa Sora (napokon) postao dostupan i na našem tržištu. Taj model umjetne inteligencije za pretvaranje teksta u video uzburkao je tržište još prošle godine u proljeće, kad je prvi put bio najavljen i kad je javnost vidjela njegove prve rezultate. Modeli su od tada nadograđivani i optimizirani, da bi krajem godine Sora postala dostupna javnosti, ali samo na tržištima SAD-a i određenog broja zemalja, što nije uključivalo Europsku uniju i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Od kraja veljače, pak, to se mijenja, pa je Sora dostupna na svim tržištima na kojima su dostupne ostale usluge OpenAI-ja. Soru mogu već sada koristiti pretplatnici na ChatGPT Plus i Pro pakete, diljem Europske unije te u Ujedinjenom Kraljevstvu, Švicarskoj, Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu. Pristupiti mu se može na adresi Sora.com.

OpenAI nije službeno objavio zašto je tek sada Sora globalno proširena. Dio objašnjenja za kašnjenje lansiranja u Europi zasigurno se može pripisati regulatornim preprekama (zbog kojih kasne i ostali alati, poput Apple Intelligencea). No, razlozi za postupno širenje teritorijalne dostupnosti alata vjerojatno leže i u velikim energetskim i računalnim zahtjevima tih modela, pa je OpenAI možda kalkulirao s puštanjem alata dok ne osigura svu potrebnu infrastrukturu za njihovo pokretanje za veći broj korisnika.

Dvije razine pretplate

OpenAI nudi dva pretplatnička plana za pristup ovom alatu, ChatGPT Plus i ChatGPT Pro.

ChatGPT Plus dostupan je po cijeni od 20 dolara mjesečno i uključuje stvaranje do 50 prioritetnih videa (1.000 kredita) mjesečno, maksimalnu rezoluciju videa do 720p te najdulje trajanje generiranih videa do 5 sekundi.

ChatGPT Pro dostupan je po cijeni od 200 dolara mjesečno i donosi mnogo više slobode u kreiranju. Tu je do 500 prioritetnih videa (10.000 kredita) mjesečno, neograničen broj videa uz maksimalnu rezoluciju do 1080p i trajanje pojedinačnog videa do 20 sekundi. Pretplatnicima u ovom paketu nudi se i "pro" opcija istodobnog generiranja do pet videa te preuzimanje uradaka bez vodenog žiga.