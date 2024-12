OpenAI sada i službeno predstavio model za generiranje videa Sora od kojeg se očekuje - revolucija

Sora je alat koji na temelju tekstualnih uputa može generirati videozapise u trajanju do 60 sekundi te nudi širok raspon stilova, od fotorealističnih vizuala do crtanih filmova, slika i apstraktne umjetnosti. Sustav također podržava pretvaranje slika u video, preradu postojećih videozapisa, izradu knjige snimanja te stapanje scena. Korisnici mogu istraživati videozapise koje su stvorili drugi članovi zajednice putem posebnog odjeljka "Istraži", što potiče kreativnu suradnju.

OpenAI je organizirao dostupnost Sore kroz različite pretplatničke razine. Pretplatnici ChatGPT Plus mogu mjesečno stvoriti do 50 prioritetnih videozapisa s maksimalnom rezolucijom od 720p i trajanjem od 5 sekundi po videozapisu. ChatGPT Pro pretplatnici, uz mjesečnu naknadu od 200 dolara, imaju mogućnost neograničenog generiranja s opcijom stvaranja do 500 prioritetnih videozapisa. Njihovi videozapisi mogu imati rezoluciju do 1080p i trajanje do 20 sekundi. Pro korisnici mogu preuzimati videozapise bez vodenih žigova i istovremeno pokrenuti do pet generiranja. Korisnici besplatne verzije mogu pregledavati feed generiranih videozapisa, ali ne mogu stvarati vlastite.

U tehničkom smislu, Sora koristi hibridnu arhitekturu koja kombinira difuzijske modele i transformere. Ovaj pristup omogućuje umjetnoj inteligenciji da razmatra više video okvira istovremeno, rješavajući izazov održavanja dosljednosti objekata dok se kreću unutar i izvan kadra. Model raščlanjuje slike, slično "tokenima" u velikim jezičnim modelima.

OpenAI je uveo nekoliko sigurnosnih mjera za sprječavanje zlouporabe Sore. Pristup generiranju videozapisa stvarnih osoba ograničen je samo na odabrane korisnike. Uvedeni su filtri za otkrivanje i strožu moderaciju sadržaja koji prikazuje maloljetnike. Svi generirani videozapisi sadrže metapodatke koji pokazuju njihovo podrijetlo, u skladu s tehničkim standardom C2PA. Sustav također preoblikuje upite kako bi spriječio generiranje videozapisa u stilu živućih umjetnika, čime se rješavaju potencijalna pitanja autorskih prava.

Predstavljanje Sore donosi značajne mogućnosti za različite industrije, uključujući zabavu, obrazovanje i marketing. Međutim, ova tehnologija također otvara pitanja o lažnim videozapisima i dezinformacijama ako se pronađe način kako zaobići postojeće barijere.

Lista zemalja u kojima je Sora dostupna može se naći na ovom linku, a nažalost u ovom trenu, među njima nije navedena Hrvatska.