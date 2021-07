Spanoptic S01 E05: Umjetna inteligencija narodu

AI više ne mora biti rezerviran samo za velike tvrtke koje raspolažu golemim brojem podataka. Istina jest, da je malo koji tech termin obavijen ovakvim velom krivih predodžbi i pop-kulturom nadahnutih neutemeljenih teorija, a opet je već nekih 30 godina u žiži interesa IT krugova. Pravi je trenutak da se pojam AI-ja demistificira, da se kaže što točno jest i što svakako nije, te na koje se sve načine može približiti običnom puku te malim i srednjim korisnicima.

Slaven i njegova ovomjesečna gošća, Anela Husković, Solution Architect Data & AI iz Microsofta, tu su upravo zbog toga. Oboje su stručnjaci za umjetnu inteligenciju i njenu primjenu, pa ćete teško igdje drugdje saznati recentnije i aktualnije informacije o ovoj temi. Anela i Slaven komentiraju trenutno stanje umjetne inteligencije, za što je ona dovoljno zrela i razrađena, koja su pak njezina ograničenja, popularne primjene u IT industriji. Razgovaraju o cijelom buzzwordu umjetne inteligencije, pogotovo u tehnološkoj sferi, iako ta problematika svakako i nadilazi tehnološku sferu, a često je korisnici koriste kao neki deus ex machina pristup kojim pokušavaju riješiti čak i one probleme za koje nije optimalna.

S umjetnom inteligencijom se susrećemo barem četiri-pet puta dnevno a da toga nismo ni svjesni, i to čak i oni manje izloženi tehnologiji. Otkad ustanemo i pogledamo vremensku prognozu, pa probrowsamo po Facebooku, Instagramu, pa nam na društvenim mrežama iskoče reklame personalizirane samo za nas, sve je to na neki način AI. Malo uže i specijaliziranije, umjetna inteligencija je zapravo tu da prepoznaje patterne, obrasce, uzorke u podacima koje mi ne možemo prepoznati. Da nam pomogne u izvođenju kompleksnih i repetitivnih taskova u kojima ljudski faktor može lakše pogriješiti ili ih nalazi nedovoljno inspirativnima.

Jedno je sigurno – roboti nam neće oduzeti radna mjesta, neće nas zamijeniti i neće uništiti svijet za pet godina. A na koje će nam sve načine moći pomoći i olakšati nam živote, ovisi umnogome i od toga kako i koliko kvalitetno ćemo ih učiti. I kako ćemo im pomagati da oni pomognu nama.

