Spanoptic S02 E8: Home Automation

“My home is smarter than me“, piše na hoodieju Slavenovog ovomjesečnog gosta u podcastu Spanoptic, a to je ujedno i slogan njegovog YouTube kanala. On je Andrej Broz, Spanov Key Account Manager, također poznat i kao Bearded Tinker, zaljubljenik u smart home aplikacije i naprave, odnosno u sve ono što vaš dom može učiniti pametnijim od vas samih. 😊 U 40-ak minuta listopadskog Spanoptica saznat ćete među ostalim i koliko je pametno zapravo sigurno, je li Internet of things opasan, kako automatizirati razne procese u svom kućanstvu i ima li istine u onoj staroj “home is where the smart is“.



Naravno, nema priče o kućnoj pameti bez da se dotaknemo nekih od izazova koje opamećivanje doma sa sobom donosi. Smart tehnologija može automatizirati razne procese u našim kućama i okućnicama, uštedjeti energiju, olakšati nam život, povećati udobnost, ugodnost i praktičnost, ali nas i izložiti nekim neželjenim utjecajima i potencijalnim napadima.



Postoji li nešto poput prepametne brave? Što ako vas netko zaključa izvan kuće? Ili u kući? Ili vam daljinski onemogući pristup nečemu? Te i takve stvari su ono čega se neupućeniji u smart home problematiku uglavnom plaše. Je li takav strah opravdan ili je distopijski sci-fi? Što je neki sustav automatiziraniji, veće su šanse da će nešto poći po krivu, softverski ili hardverski, to je istina, ali tu na scenu stupaju razni načini zaštite i prevencije. U svakom slučaju, ono što naš gost ističe i u ovom citatu jest da i pametnim kućama treba pristupiti – pametno.



Pametni prekidači i žarulje, daljinsko zalijevanje biljaka, meteorološke stanice i automatizirana mačja posuda s hranom samo su vrh smart home ledenjaka. Pogledajte novi Spanoptic za pregršt korisnih informacija vezanih uz ovu problematiku i upoznajte se sa domovima sutrašnjice te zanimljivim YouTube kanalom koji će od vas učiniti smart stanare.