Post Games: Podcast za starije gejmere koje mainstream mediji ignoriraju

U moru gaming podcasta za mladu publiku pojavio se Post Games - sporiji, promišljeniji podcast bivšeg glavnog urednika Polygona, Chrisa Plantea, namijenjen onima koji su odrasli uz videoigre.

"Praktički sve u gaming medijima cilja na mlade," objašnjava Plante. "Većina podcasta namijenjena je ljudima mlađim od 30 godina koji si mogu priuštiti slušanje više emisija tjedno koje traju po četiri sata." Ipak, podaci Entertainment Software Associationa pokazuju da je više od polovice od 205,1 milijuna američkih gejmera starije od 35 godina. "To je osnovna ponuda i potražnja," kaže Plante. "A ipak, vrlo malo medija želi zadovoljiti tu potražnju."

U jednoj od nedavnih epizoda, Plante je razgovarao s Kaitlin Tremblay, autoricom igre Ambrosia Sky, o tome kako videoigre mogu pomoći igračima da razumiju smrt. "Što je to u igrama što ih čini tako korisnima za istraživanje ove teme?" pitao je Plante. "Mislim da postoji nešto predivno u načinu na koji igre pozivaju igrače da sudjeluju i da budu dio priče," odgovorila je Tremblay. Upravo taj ton i dubina razgovora izdvajaju Post Games od konkurencije.

Samo nekoliko tjedana nakon što je napustio Polygon, Plante je pokrenuo Post Games. Podcast je zamišljen po uzoru na NPR-ove emisije (američka javna radiotelevizija) – sažeto uređen, podijeljen u segmente i traje oko sat vremena. Ciljana publika su igrači stariji od 35 godina, za koje Plante tvrdi da imaju "potpuno drugačije interese i očekivanja".

Svaka epizoda podijeljena je u tri čina. Veći dio emisije čine intervjui na određenu temu, dok je treći čin posvećen tjednim vijestima. Teme su često nekonvencionalne – od povijesti nagrade Seamus McNally na Independent Games Festivalu do epizode o "seksi igrama". Kada se i dotakne aktualnih naslova, Plante to čini na svoj način, kao kada je za izlazak igre Death Stranding 2 uspio dobiti rijedak intervju s YouTuberom videogamedunkeyjem.

Podcast je besplatan uz reklame, ali za 5 dolara mjesečno putem Patreona, slušatelji dobivaju pristup epizodama bez reklama, bonus segmentima i ekskluzivnom mjesečnom videu. Plante kaže kako mu je logika bila jednostavna: "Ako ja ne bih bio spreman platiti 5 dolara za ovo, zašto bi itko drugi?" Emisija je nedavno dosegla 1.000 pretplatnika, što je, kako kaže, "dovoljno da pokrije zdravstveno osiguranje za moju obitelj." Cilj od 2.000 pretplatnika do kraja godine dao bi mu sigurnost da je ovo njegova budućnost.

Planteov potez dio je šireg trenda u kojem iskusni novinari napuštaju tradicionalne medije i pokreću vlastite, neovisne projekte. On tvrdi da neovisni mediji nisu korisni samo za autore, već i za publiku. "Ako se usredotočite na čitatelje i publiku, pronaći ćete više poslovnih prilika," kaže on. "Ako mainstream mediji ne žele služiti ogromnoj i rastućoj publici starijih gejmera, ja ću to rado učiniti.