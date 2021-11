"Unboxing" svemirskog teleskopa James Webb u Francuskoj Gvajani

Oči znanstvenog svijeta, pogotovo onoga vezanoga uz astronomiju, sljedećih će nekoliko mjeseci biti usmjerene prema velikom i značajnom projektu agencija NASA, ESA i CSA – svemirskom teleskopu James Webb. On je, uz više godina zakašnjenja, napokon kompletiran i gotovo pa spreman za lansiranje. Raketa Ariane 5 trebala bi ovaj teleskop vinuti u nebo 18. prosinca iz Europske svemirske luke u Francuskoj Gvajani, smještenoj na sjeveroistoku Južne Amerike.

Dug put do svemira

Ova će raketa ponijeti teleskop James Webb do tzv. transfer orbite i precizno ga usmjeriti prema njegovom planiranom mjestu boravka u svemiru – druge Lagrangeove točke (L2). To je mjesto u Zemljinoj orbiti koje se nalazi nasuprot Suncu, a u njoj teleskop može neporemećen od gravitacijskih utjecaja Zemlje i Sunca, stabilno orbitirati. Nalazi se na udaljenosti oko četiri puta većoj od Mjesečeve udaljenosti od Zemlje (1,5 milijun kilometara). Lansiranje i pokretanje ovog teleskopa, prema NASA-i, kompliciranije je od slijetanja na Mars, no niti njegov zemaljski put nije bio jednostavan.

Nakon putovanja od 9.300 kilometara, teleskop je trenutačno u svojem privremenom domu, sterilnoj sobi

Prošloga mjeseca odrađen je zahtjevan logistički proces transporta teleskopa Webb od pogona Northrop Grummana u Kaliforniji do Francuske Gvajane. Pritom je teleskop brodom morao proći kroz Panamski kanal, pa je sve, u strahu od mogućeg piratskog napada, odrađeno u najvećoj tajnosti.

Unoxing svemirskih razmjera

Dug i opasan put prošao je bez problema, pa je paket stigao u luku Pariacabo 12. listopada. Nakon toga prevezen je kamionom do Europske svemirske luke, gdje je u tzv. čistoj sobi – raspakiran. Masa teleskopa je 6 tona, a kada je sklopljen, da bi stao u teretni prostor rakete, visok je 10,5 metara i širok gotovo 4,5 metra. No, za sigurno pakiranje i prijevoz morao je biti smješten u kontejner dužine 30 metara. Cijeli taj transportni paket je, zbog sve dodatne opreme, težio preko 70 tona.

Nakon raspakiravanja teleskop je postavljen u vertikalni položaj, kako će biti i ukrcan na vrh rakete. Proces od iskrcaja s broda do podizanja u ovaj položaj ESA je zabilježila kamerama i objavila zanimljiv "unboxing" video koji donosimo u nastavku.

Pogled u daleku prošlost

Svemirski teleskop James Webb omogućit će znanstvenicima do sada neviđene mogućnosti promatranja ranog svemira. Njegovo zrcalo bit će značajno veće od onoga na Hubbleu (promjera 6,5 nasuprot 2,4 metra), a senzori su prilagođeni za promatranje svemira kroz svjetlost kraćih valnih duljina – od donjeg vidljivog sve do srednjeg infracrvenog spektra. To će mu omogućiti snimanje objekata sa značajnijim crvenim pomakom, odnosno onih koji su udaljeniji i samim time stariji od svih vidljivih Hubbleu.