NASA se boji da bi pirati mogli oteti novi svemirski teleskop James Webb

Najnapredniji svemirski teleskop do sada je prošao razne tehničke i proceduralne probleme, odgode lansiranja, a prije nego krene na svoje svemirsko putovanje slijedi mu još jedno, možda i opasnije

Novi svemirski teleskop James Webb zajedničkim snagama razvijaju NASA, ESA i CSA. Razvoj ovog projekta počeo je još davne 1996. godine, a inicijalni plan bio je lansirati nasljednika Hubblea 2007. godine. Veliki problemi u razvoju probili su budžet, pa je tako počeo i cijeli niz odgoda projekta i redizajna samog teleskopa. Posljednjih godina razvoj teleskopa primakao se svome kraju, no onda se pojavila pandemija pa je lansiranje ponovno bilo odgođeno.

Posljednje vijesti iz NASA-e kažu kako je početkom ovog mjeseca u pogonima Northrop Grummana u Kaliforniji obavljen zadnji set testova elektroničkih sustava te kako je Svemirski teleskop James Webb spreman za lansiranje. Ono bi se trebalo dogoditi 31. listopada, kada će ga raketa Ariane 5 u orbitu ponijeti iz Europske svemirske luke u Francuskoj Gvajani, smještenoj na sjeveroistoku Južne Amerike.

Opasan put prije lansiranja

Međutim, da bi teleskop mogao biti lansiran iz Južne Amerike, mora prvo tamo biti dopremljen iz Kalifornije. Kako je cijeli sklop prevelik da bi se transportirao zrakoplovom, njegovo finalno zemaljsko putovanje prije onog svemirskog morat će biti obavljeno morskim putem – a moguće je da taj put bude čak i opasniji od lansiranja u svemir. Naime, kako bi iz Kalifornije bio dopremljen brodom u Francusku Gvajanu, morat će proći kroz Panamski kanal i lokacije na kojima bi mogao postati plijen pomorskih pirata.

Zrcalo Svemirskog teleskopa James Web promjera je 6,5 metara

U NASA-i su prošloga mjeseca na jednom internom sastanku izrazili zabrinutost oko toga da bi netko mogao oteti preko 10 milijardi dolara vrijedan znanstveni instrument i potom za njega tražiti otkupninu. Ova opasnost procijenjena je kao prilično realna, pa je odlučeno da će prijevoz teleskopa biti obavljen u tajnosti. Kako Webbov teleskop ne bi ponovno doživio odgodu ili probleme, neće biti objavljeno kada ga se namjerava transportirati do lansirnog centra. Navodno bi se to trebalo dogoditi u srpnju ili kolovozu, no detalji prijevoza nisu poznati, kao niti hoće li brod pratiti američka vojska.

Piratska otmica teleskopa ne bi bila prva te vrste – 1984. godine kućište teleskopa James Clerk Maxwell bila je oteta na putu od Engleske do Havaja. Za uzimanje znanstvene opreme kao taoca tada je bio kriv sam kapetan broda, no umjesto plaćanja otkupnine bio je uhićen.

Promatranje dubokog svemira

Svemirski teleskop James Webb namijenjen je snimanju dubokog svemira u svjetlosnom spektru od vidljive svjetlosti pa sve do dužih, infracrvenih valnih duljina. To će mu omogućiti snimanje svemirskih tijela sa značajnim crvenim pomakom, onih koja su prestara i previše udaljena da bi ih snimio Hubble.