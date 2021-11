M1 će, navodno, pogoniti Appleov AR headset koji bi trebao izaći krajem 2022. godine

O Appleovom headsetu za proširenu stvarnost (AR) počelo se razgovarati još 2019., no do curenja većih informacija nije došlo sve do nedavno. Naime, analitičar Ming-chi Kuo tvrdi u pismu za investitore da će tvrtka izbaciti svoj AR headset krajem 2022. godine te je istaknuo i neke tehničke informacije o uređaju.

Prema Kuou, headset će navodno imati dva procesora, od kojih će jedan imati istu računalnu snagu kao Appleov M1, dok će drugi, nešto slabiji, služiti za upravljanje različitim senzorima, prenosi 9to5Mac.

„AR headset zahtijeva najmanje šest do osam optičkih modula za istovremeno pružanje kontinuiranih AR video usluga. Za usporedbu, iPhone zahtijeva do tri optička modula koja rade istovremeno i ne zahtijevaju kontinuirano računanje“, objašnjava Kuo.

Osim toga, Kuo demantira informacije koje je davno objavio te ističe da će headset moći raditi bez potrebe da bude povezan s Macom ili iPhoneom. Tvrdi i da Apple namjerava podržati „sveobuhvatan raspon aplikacija“ s ciljem da se njihov popularni iPhone zamijeni u roku od deset godina.

„Ako je headset postavljen samo kao dodatak za Mac ili iPhone, to neće pogodovati razvoju proizvoda. AR headset koji rade neovisno, imat će vlastiti ekosustav i pružit će najpotpunije i fleksibilnije korisničko iskustvo“, zaključuje Kuo.