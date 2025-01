Apple Vision Pro: Proizvodnja navodno obustavljena zbog slabog interesa tržišta

Vision Pro je dočekan kao tehnologija koja će transformirati način rada u različitim industrijama. Pojedini utjecajni tehnološki novinari uspoređivali su Vision Pro s revolucionarnim utjecajem originalnog iPhonea iz 2007. godine i Macintosha iz 1984. godine, no stvarnost se pokazala drugačijom.

Velike nade u masovnu prihvaćenost brzo su splasnule kad su počeli dolaziti izvještaji o prodaji. Nije ni čudo. s cijenom između 3.500 i 4.600 dolara, uključujući dodatnu opremu.

Jaz između marketinških obećanja i stvarne funkcionalnosti

Prvo je The Information u listopadu objavio da je Apple navodno zaustavio proizvodnju zbog slabe potražnje i nezadovoljstva korisnika. Proizvođači komponenti počeli su smanjivati proizvodnju već ranije, kada je postalo jasno da prodaja nije dosegla očekivane razine. Brojke govore same za sebe: prodano je manje od 500.000 jedinica Vision Pro uređaja od lansiranja. Tehnološki analitičari ukazuju na rastući jaz između marketinških obećanja i stvarne funkcionalnosti proizvoda u Silicijskoj dolini. Najnovije vijesti dolaze od kineskih portala koji izvještavaju o potpunom prekidu narudžbi Appleovim dobavljačima za isporuku komponenti. O tome piše portal Kotaku i poentira" game over".

Nezgrapno, neinventivno...

Tehnička ograničenja postala su očita već na početku. Visoka cijena uređaja, ograničeno trajanje baterije i nezgrapno vanjsko napajanje odstupali su od Appleove tradicije elegantnog dizajna i vrhunskog korisničkog iskustva. Iako su početne demonstracije bile impresivne, platforma nije ponudila istinski inovativne primjene. Korisnici su prijavili niz zdravstvenih poteškoća tijekom korištenja, uključujući glavobolje, probleme s vidom, bolove u vratu i mučninu. Čak i oni koji su zadržali uređaj izvještavaju o minimalnom korištenju, prvenstveno zbog ograničenog broja dostupnih aplikacija i igara.

Izostala potpora developera

Problemi ne pristižu samo iz tehnologije uređaja već iz potpore koju obično imaju gotovo svi Appleovi uređaji: masovnog broja developera koji razvijaju aplikacije. Ovog puta to je izostalo. VR tehnologija ima veliku medijsku pozornost, posebno Apple i Meta, no sasvim je obrnuta pažnja tržišta. Zagovornici Applea često brane Vision Pro kao prototip, sugerirajući da predstavlja nužan korak prema razvoju pristupačnijih proizvoda.

Nagađa se da bi se Apple mogao usredotočiti na razvoj cjenovno pristupačnijeg uređaja za miješanu stvarnost, čije se potencijalno lansiranje očekuje krajem 2025. godine, no službena potvrda još nije dana.