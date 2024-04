Meta Quest 3 dobiva ležeći način rada i poboljšani prikaz videa

Appleov Vision Pro može se bez problema koristiti u ležećem položaju, a to je od sada moguće i na Metinom Questu 3

Zahvaljujući novom ažuriranju softvera, Metin Quest 3 dobiva ležeći način rada. Riječ je, naime, o značajki koja omogućuje korisnicima da koriste VR naglavnik dok leže na krevetu ili kauču, a koju je, primjerice, Appleov Vision Pro imao odmah pri lansiranju.

Da bi isprobali ovu značajku, potrebno je otići u postavke uređaja, odabrati opciju Experimental te kliknuti na Use Apps While Lying Down.

Osim ležećeg načina rada, iz Mete navode da su poboljšali prikaz videa, što će se najviše primijetiti kod prikaza tekstualnog sadržaja. Kažu, također, da su poboljšali boje, ekspoziciju, kontrast i dinamički raspon te da Quest 3 sada podržava eksterne mikrofone spojene putem USB-C priključka, piše The Verge.

Iako je ažuriranje izdano jučer, očekuje se da će ga svi korisnici Questa 3 dobiti u sljedećim danima.