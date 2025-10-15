Samsungov Galaxy XR na predstavljanju sljedećeg tjedna

Samsung će 21. listopada u 4 sata ujutro po našem vremenu predstaviti naglavnik koji bi trebao konkurirati Appleovom Visionu Pro i Metinom Questu 3

Samsung je službeno potvrdio datum predstavljanja svog prvog VR naglavnika temeljenog na Androidu, poznatog pod kodnim imenom Project Moohan. Uređaj će biti predstavljen 21. listopada na Galaxy Eventu, koji će se moći pratiti uživo putem Samsungovog YouTube kanala od 4 sata ujutro po hrvatskom vremenu.

Iako Samsung još nije otkrio službeno tržišno ime, prema glasinama bi se uređaj trebao zvati Galaxy XR, što bi pratilo Samsungovu već ustaljenu strategiju imenovanja.

Inače, Project Moohan razvijen je u suradnji sa Qualcommom i Googleom, a pokreće ga Snapdragon XR2+ Gen 2 uz novi operativni sustav Android XR. Time Samsung ulazi u sve aktivnije tržište proširene i mješovite stvarnosti, gdje želi konkurirati Appleovom Visionu Pro i Metinom Questu 3.

Prošloga smo tjedna prenijeli vijest i da će Galaxy XR imati napredno praćenje pokreta, visoku razlučivost prikaza te da će biti poprilično udoban. Više detalja, uključujući i slike uređaja, pogledajte u nastavku.