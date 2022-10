Xiaomi 12T Pro ima kameru od 200 MP i Snapdragon 8+ Gen 1

SPECIFIKACIJE Ekran 6,67” AMOLED(1.220 x 2.712, 20:9, ~446 PPI), 120 Hz Čip Snapdragon 8+ Gen 1 (8 jezgri) RAM / Memorija 8 GB RAM / 128, 256 GB - 12 GB RAM / 256 Stražnje kamere 200 MP (f/1.7, PDAF, OIS) + 8 MP ultraširoka (f/2.2, 120˚) + 2 MP makro (f/2.4) Prednja kamera 20 MP, f/2.2 Povezivost GSM / HSPA / 5G / LTE / Wi-Fi 802,11 / Bluetooth 5.2 Baterija 5.000 mAh (neizmjenjiva) / 120 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 163,1 x 75,9 x 8,6 mm / 205 g Operacijski sustav Android 12 Datum predstavljanja 4. listopada 2022.

Xiaomi je ovoga utorka predstavio 12T seriju mobitela, koju čine dva modela – 12T i 12T Pro. Riječ je o uređajima kojima je glavni fokus fotografija i videografija, što upravo dokazuje i činjenica da 12T Pro dolazi sa Samsungovim ISOCELL HP1 senzorom od čak 200 MP.

Xiaomi 12T Pro ima 6,67-inčni AMOLED zaslon razlučivosti 1.220 x 2.712 te adaptivne frekvencije osvježavanja do 120 Hz, uz deklariranu maksimalnu svjetlinu od 900 nita. Za bolji prikaz sadržaja i boja, zaslužan je 12-bitni panel s HDR10+ i Dolby Vision podrškom, a cijeli zaslon zaštićen je Corning Gorilla Glassom 5.

Baš kao što i priliči mobitelu ovog cjenovnog ranga, pogoni ga Snapdragon 8+ Gen 1, Qualcommov trenutno najjači SoC za pametne telefone. U usporedbi s 11T Pro modelom, Xiaomi 12T Pro ima značajno bolje hlađenje, pa pregrijavanje pri igranju zahtjevnih mobilnih videoigara ne bi smjelo predstavljati problem. Početna verzija dolazi u inačici s 8 GB LPDDR5 RAM-a te 128 GB UFS 3.1 interne memorije, no dostupne su i 8/256 GB te 12/256 GB verzije.

Najpamtljiviji dio ovog mobitela svakako je njegov sustav kamera. Naime, 12T Pro Xiaomijev je prvi mobitel s 200-megapikselnim senzorom. Radi se, kao što smo već spomenuli, o Samsungovom ISOCELL HP1 senzoru, koji prikazuje fotografije od 12,5 MP ili 50 MP, putem spajanja piksela i algoritma demosaicinga temeljenog na dubokom učenju.

ISOCELL HP1 također podržava 2X digitalni zum bez gubitka kvalitete, kao i snimanje videozapisa u 8K rezoluciji te HDR10+ snimke. Osim toga, ima i optičku stabilizaciju slike (OIS) te napredne značajke poput eye-trackinga i motion-tracking autofokusa. Uz glavni senzor, smjestio se i onaj ultraširoki od 8 MP te 2-megapikselni makro senzor. S prednje strane u zaslonu nalazi se selfie kamera od 20 MP.

Xiaomi 12T Pro ima bateriju kapaciteta 5.000 mAh, koja bi, kako navode iz Xiaomija, trebala pružati do 13,5 sati SoT-a. Za one kojima to nije dovoljno, valja istaknuti i podršku za 120-vatno brzo punjenje, zahvaljujući kojem će se baterija u potpunosti napuniti za 19 minuta. Punjač, napominjemo, dolazi u kutiji s mobitelom.

Od ostalih značajki, potrebno je napomenuti Harman Kardon stereo zvučnike s Dolby Atmos podrškom, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, optički senzor otiska prsta ispod zaslona i dual-SIM podršku. Xiaomi 12T Pro dostupan je za kupnju u Hrvatskoj u 8/256 GB inačici za 6.299 kuna (819 EUR), u crnoj i plavoj boji.

U razdoblju prednarudžbe koje traje od 5., a završava 12. listopada, svaki kupac Xiaomi 12T Pro modela dobiva Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite.