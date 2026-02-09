YouTube Music počinje ograničavati tekstove pjesama za besplatne korisnike

Čini se da je YouTube Music započeo s ograničavanjem prikaza tekstova pjesama korisnicima koji ne plaćaju pretplatu.

Naime, brojni korisnici Reddita prijavljuju da mogu pregledati tekstove za najviše pet pjesama mjesečno. Nakon što se dosegne to ograničenje, prikazuje se samo nekoliko početnih stihova, dok je ostatak teksta zamućen. U aplikaciji se pritom pojavljuje obavijest koja odbrojava preostale pregleda i porukom koja poziva korisnike da se pretplate na YouTube Premium.

Iako iz Googlea još nisu potvrdili ovu promjenu, poznato je da se testiranje ovog ograničavanja provodi još od rujna prošle godine na ograničenom broju korisnika. Neki analitičari još su tada nagađali da je razlog ove promjene pokušaj smanjenja ili nadoknada troškova suradnje s vanjskim agregatorima tekstova pjesama, poput Musixmatcha.

Ako vam je ovo neobično, podsjetimo da je sličnu stvar napravio i Spotify još 2024. godine. Tada su zaključali tekstove pjesama iza Premium pretplate, ali nakon brojnih negativnih reakcija korisnika, ubrzo su odlučili odustati od te odluke.