Nema više YouTubeovog godišnjeg Rewinda, no tu je sada osobni Recap

YouTube je pokrenuo svoj prvi Recap koji korisnicima omogućuje uvid u njihove navike gledanja, omiljene kreatore i glazbu, dok slavi 20. rođendan ističući globalne trendove 2025. godine

Sandro Vrbanus petak, 5. prosinca 2025. u 07:15

Video platforma YouTube objavila je lansiranje svojeg prvog "YouTube Recapa" – pregleda godine koji korisnicima omogućava dubinski uvid u njihove navike gledanja tijekom godine na izmaku. Lansiranje je započelo u Sjevernoj Americi, a planirano je da se tijekom tjedna proširi na ostatak svijeta. Svi gledatelji će svojem personaliziranom pregledu moći pristupiti putem početne stranice ili unutar kartice "You", dostupne na mobilnim uređajima i desktopu (jednom kad vam je Recap dostupan, možete ga izravno posjetiti putem ove poveznice).

Osobni pregled godine

Recap je osmišljen kao zamjena za nekada tradicionalni YouTubeov pregled godine Rewind, koji je ukinut nakon nekoliko kritiziranih izdanja. Ovoga puta Recap se ne bavi generalnim godišnjim trendovima, već analizira povijest gledanja i ističe interese svakog pojedinog korisnika. Za one koji to žele, dostupna su i detaljna istraživanja ("deep dives") u teme i ključne trenutke koje su korisnici istraživali.

Svaki korisnik dobit će set od najviše 12 različitih kartica, fokusiranih na često praćene kanale, osobne interese, evoluciju navika gledanja, a platforma će odrediti i tip osobnosti svakog gledatelja na temelju videozapisa koje je najviše volio gledati tijekom 2025. godine. Za one koji su intenzivno slušali glazbu, Recap će ponuditi i listu top izvođača i pjesama godine. Nudi se i detaljniji uvid u žanrove, podcaste te trendove slušanja glazbe, odnosno sadržaja dostupnoga putem aplikacije YouTube Music.

20 godina YouTubea

Ovaj video servis ujedno obilježava i svoj 20. rođendan, pa se tim povodom osvrće na kreatore, glazbu i trendove koji su definirali ovu godinu. U pregledu ključnih događanja 2025. godine, kreator MrBeast potvrđen je kao najpopularniji youtuber šestu godinu zaredom. Kao kreatori koji su bili najpopularniji, nakon njega, za ovu godinu istaknuti su CaylusBlox, IShowSpeed, Double Date i Cadel and Mia.

Na glazbenoj sceni najviše su se slušale sljedeće pjesme: Bruno Mars, Lady Gaga  - Die With A Smile; Rosé, Bruno Mars – APT; HUNTR/X (KPop Demon Hunters Cast) – Golden. Najslušaniji podcast imao je ponovno Joe Rogan. U pogledu globalnih trendova, dominirale su dvije teme: korisnički generirane Roblox igre te fenomen nazvan "Italian Brainrot".



