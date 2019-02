YouTube uklanja reklame s antivakserskih videokanala

Nakon što su neki od jakih oglašivača prigovorili što im se reklame objavljuju na anti-vaxxerskim videozapisima, YouTube je jučer priopćio kako će od sada nadalje blokirati oglašavanje reklama u video-kanalima i na clipovima koji objavljuju i promoviraju protucijepne sadržaje.

Demonetizacija i informativni natpisi

Ovaj potez uslijedio je nakon što su oglašivači samostalno povukli svoje oglase iz takvih videozapisa na YouTubeu i uložili službene zahtjeve da se uz marketing njihovih proizvoda ne vezuju antivakcinacijske konotacije.

YouTube je brzo reagirao, izrijekom se ograđujući od antivakcinacijskih i sličnih alternativih videozapisa, izjavljujući da takvi videozapisi potpadaju pod njegovu politiku zabrane reklamnog financiranja (monetizacije) videozapisa s "opasnim i štetnim" sadržajem.

Glasnogovornik YouTubea je u e-mail izjavi BuzzFeed Newsu napisao: "Imamo stroga pravila koja određuju koji videozapisi dopuštaju prikazivanje oglasa, a videozapisi koji promiču protucijepne sadržaja spadaju u one koji ih krše. Ako pronađemo takve videozapise, uklanjat ćemo oglase iz njih“.

I do sada su se na protucijepnim videozapisima pojavljivali YouTubeovi informativni panoi koji su upućivali gledatelja na kojim se web-linkovima mogu pronaći znanstveno provjerene informacije o cjepivima. Sada se ide i korak dalje: osim demonetiziranja antivakserskih sadržaja, YouTube je uveo i novi informativni natpis koji se odnosi na cjepiva: ubuduće će se na znatno većem broju antivax videozapisa pojavljivati informativni natpis koji gledatelja usmjerava na stranicu Wikipedije na kojoj je protucijepni pokret opisan kao "…jedna od deset najvećih globalnih prijetnji zdravlju 2019. godine", kako to navodi Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Senat, Google, Facebook...

Nomad Health, zdravstveno-tehnološka tvrtka koja je među prvima povukla svoje reklame s YouTube zbog toga što su se prikazivale na anti-vakserskim video-kanalima, izjavila je da "…ne podržava pokret protiv cijepljenja", te da će "…poduzeti mjere kako bi se spriječilo da se to ponovo dogodi u budućnosti."

Nakon nekoliko valova pojave ospica koje su epidemiološkim dokazima povezane s padom procijepljenosti američke djece, američki senator Adam Schiff je prošloga tjedna zatražio da Google (koji je vlasnik tvrtke YouTube) riješi pitanje širenja medicinskih dezinformacija o cjepivima na njihovim platformama. Osim toga, i Facebook je prošlog tjedna objavio da će "...poduzeti korake za smanjenje širenja dezinformacija povezanih sa zdravljem".