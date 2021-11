Idealan mobitel za obožavatelje Elona Muska? iPhone 13 Pro napravljen od rastopljene Tesle

Zlato, dijamanti, mramor, zmijska i aligatorova koža. Sve su to materijali koje je Caviar koristio u svojim luksuznim preinakama raznih uređaja koji su dosezali vrtoglave cijene. No, budući da elektrifikacija kao znak koraka u budućnost hara planetom, tvrtka se dosjetila nečeg potpuno novog i do sad neviđenog – iPhone 13 Pro napravljen od rastopljenog Teslinog Modela 3.

iPhone 13 Pro Electro, kako ga nazivaju iz Caviara, dio je njihove Visionaries kolekcije. Kućište uređaja izrađeno je od titana s crnim PVD premazom te bijelog kompozitnog materijala koji se može pohvaliti dobrom otpornošću na udarce. Naravno, tu je i neizostavna aluminijska ploča napravljena od rastopljene Tesle.

Foto: Caviar

Na aluminijskoj se ploči nalazi gravirani lik Elona Muska, Teslini automobili, njihov logotip, ali i bakreni umetak koji se tamo našao kao posveta zavojnicama elektromotora, zahvaljujući kojima nastaju ovakvi automobili. Valja istaknuti da će svega 99 ovakvih pametnih telefona biti proizvedeno te će zainteresirani za početni model trebati izdvojiti čak 6.760 dolara.

Za one koji smatraju da iPhone 13 Pro Electro nije dovoljan pokazatelj njihove ljubavi prema Musku i njegovim proizvodima, Caviar je pripremio prigodnu bistu napravljenu od rastopljene haube, vrata i drugih ploča koje su se nekoć nalazile na Modelu 3, piše GSM Arena.

Foto: Caviar

Bista izvršnog direktora Tesle nalazi se na vrhu crne mramorne baze s dvostruko pozlaćenom pločom te će biti napravljena u svega 27 komada. Za svaki će primjerak biti potrebno „ispljunuti“ 3.220 dolara.

Caviar je na svom službenom YouTube kanalu objavio i videozapis koji prikazuje proces rastapanja dijelova Tesle.