Kondenzatorska zvjezdana prašina

Elektrolitski kondezatori sveprisutne su pasivne elektroničke komponente, koje se nalaze u većini današnjih uređaja s elektronikom, pa ih tako imate na matičnoj ploči, u napajanju, a i na ili u drugim računalnim komponentama. Najčešće služe kao pričuvni izvori električne energije, kao male baterijice u strujnom krugu, koje će "zagladiti" oscilacije u naponu, ili za filtriranje određenih frekvencija, kad se koriste kod prijenosa signala.

Tiskana pločica, s pregršt elektrolitskih kondenzatora, uz druge elektroničke komponente

Kad se govori o elektrolitskim kondenzatorima, obično se misli na kondenzatore s tekućim elektrolitom i aluminijskom anodom, iako postoje i druge vrste elektrolitskih kondenzatora. Ti kondenzatori (s tekućim elektrolitom) bit će poznati nekima kao elektroničke komponente koje su čest uzrok kvarova u starijim uređajima, jer se s vremenom suše, pada im kapacitet i raste unutarnji otpor te se popravak često svodi na zamjenu dotrajalih kondenzatora (i to najčešće u napajanju uređaja).

Tipični elektrolitski kondenzator

Te kondenzatore prepoznat ćete po obliku - u obliku valjka su, najčešće s dvije nožice, i obično imaju vertikalnu crtu, kojom se označava minus pol. Dio takvih kondenzatora s gornje strane ima utisnuti uzorak u metalu, čija je svrha omogućiti kondenzatoru da se malo napuhne uslijed pritiska ili čak da se "otvori" i elektrolit u plinovitom stanju izleti van, bez da se kondenzator razleti, eksplodira. Upravo prema tome je i najlakše prepoznati defektni kondenzator - ako mu je vrhu napuhnut, znači da ga treba mijenjati.

Elektrolitski kondenzatori imaju specificiran kapacitet, najčešće u mikrofaradima (μF), te maksimalno dopušteni napon do kojeg se smiju (na)puniti, specificiran u voltima (V). Raspoloživi su u naponima od svega nekoliko volti, pa da nekoliko stotina volti (o tome koliko su opasni kondenzatori u napajanju deklarirani na preko 400 V pisali smo u povećem savjetodavnom članku u Bugu o zamjeni ventilatora u napajanju) ili čak i mnogo više. No, što se događa ako prime previsok napon? Hoće li se samo napuhnuti, hoće li metalna košuljica odletjeti, hoće li eksplodirati?

Kako ne biste trebali nagađati, predlažemo da pogledate video od The Slo Mo Guysa, koji su kondenzatore "prepunili" i snimali ih iz više kutova, brzinama izmjene slika čak do 187.000 slika u sekundi! Snimke su ispale fantastično, neke čak podsjećaju na to kako bismo zamišljali eksplozije u svemirskim prostranstvima.