Vidovnjakinja joj rekla da kupi kriptovalute: ostala bez 80 milijuna dolara i pokrenula tužbu

Nasljednica medijskog carstva Thomson Reuters, Taylor Thomson, tužila je bivšu prijateljicu Ashley Richardson tvrdeći da ju je uplela u rizične kripto investicije, što je dovelo do višemilijunskih gubitaka

Sandro Vrbanus utorak, 26. kolovoza 2025. u 15:51

Milijarderka i nasljednica kanadske obitelji koja stoji iza medijskog i financijskog diva Thomson Reuters, Taylor Thomson, navodno je izgubila više od 80 milijuna dolara u digitalnoj imovini nakon što je slijedila investicijske savjete – vidovnjakinje. Prema priči koju je objavio Wall Street Journal, Thomson je uložila milijune u kriptoimovinu uz pomoć svoje bivše najbolje prijateljice, Ashley Richardson, nakon što su se konzultirale s poznatom vidovnjakinjom Michelle Whitedove i nekim drugim duhovnim savjetnicima.

Koban pad tržišta

Richardson je potom preuzela aktivnu ulogu u upravljanju kriptoportfeljem svoje prijateljice milijarderke, a tijekom razdoblja snažnog rasta tržišta 2021. godine, navodno je bila upravljala s više od 140 milijuna dolara raspoređenih u više digitalnih novčanika. Međutim, pad tržišta sredinom 2022. godine prouzročio je goleme gubitke, za koje se procjenjuje da premašuju 80 milijuna dolara.

Ashley Richardson i Taylor Thomson 📷 Ashley Richardson
Ashley Richardson i Taylor Thomson Ashley Richardson

Analitičari kažu da je Richardson provela više od 450.000 transakcija, a milijarderka tvrdi da je to učinjeno bez odgovarajućeg odobrenja, izlažući imovinu rizičnim strategijama, samo na temelju konzultacija s vidovnjakinjom. Richardson je odbacila te optužbe, tvrdeći da je postupala isključivo prema uputama Taylor Thomson. Izjavila je da su transakcije bile nužne za upravljanje likvidnošću tokena kojima se rijetko trgovalo te da između njih dvije nije postojao formalni, već samo usmeni dogovor. Brani se i činjenicom da od svega nije ostvarila nikakvu dobit.

Imala tajne dogovore?

Ipak, spor između bivših najboljih prijateljica eskalirao je u pravnu bitku 2023. godine, kada je Thomson tužila Richardson i Persistence (XPRT), "proof-of-stake" blockchain pokrenut 2021. godine, tražeći odštetu od 25 milijuna dolara. Thomson je navodno uložila 40 milijuna dolara u njihov izvorni token XPRT, čija je vrijednost od 2021. godine do danas pala za više od 99%. U tužbi se navodi da su Richardson i Persistence potajno dogovorili "posredničku naknadu" za pronalazak tako izdašnog ulagača.

"Gospođa Richardson je sa svojom lažnom pričom izašla u medije u pokušaju da izvuče još novca od gospođe Thomson", izjavio je glasnogovornik nasljednice. U međuvremenu, Richardson je podnijela protutužbu "tešku" 10 milijuna dolara, tvrdeći da ju je Thomson oklevetala rekavši da je počinila prijevaru.

Prema posljednjim informacijama, Taylor Thomson postigla je ovoga srpnja nagodbu s tvrtkom Persistence, čime je taj dio spora završen. Detalji nagodbe nisu javno poznati, a sudski postupak protiv Ashley Richardson se nastavlja.



