Korona i karantena

U uvjetima samoizolacije, koji su nam preporučeni ili propisani zbog koronavirusa, eskapizam kao nikad prije dobiva svrhu. U takvoj se situaciji postavlja pitanje na koji način proživjeti to vrijeme? Ispostavlja se da je bijeg od stvarnog svijeta kompatibilniji s novonastalim stanjem, nego suvišno i sumanuto praćenje i sudjelovanje u feedovima iz minute u minutu.

Umjesto da opterećujemo svoje i tuđe psihe i nesvjesno pridonosimo akumulaciji histerije, udaljavanje od rasprave i povećanje vlastitog zadovoljstva se čini kao bolji pristup. Ako ne koristite sljedeće tjedne da provedete vrijeme s obitelji ili naučite nešto novo, zabavni sadržaj je najbolja sljedeća stvar. Bilo da želite tematski povezan ili nepovezan sadržaj u odnosu na aktualna događanja, izdvojili smo raznovrsne filmove i serije.

FILMOVI

1. CONTAGION (2011)

Unatoč tome što nije dostupan ni na jednoj streaming platformi, Contagion (2011) prolazi kroz razdoblje povećane popularnosti prema podacima s Google Trendsa, TorrentFreaka i poziciji u 10 najviše iznajmljenih filmova na iTunesu. Među filmovima virusne zaraze, Contagion najozbiljnije pristupa toj tematici. Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet, Laurence Fishburne i Marion Cotillard su zvjezdana postava koja uspijeva iznijeti film na svojim plećima unatoč sivilu sumorne drame koje na kraju ne biva uspješno neutralizirano.

2. OUTBREAK (1995)

Odmah iza Contagiona, na ekranima diljem svijeta izbija i nešto stariji film. Outbreak (1995)je alternativa onima koji žele gledati film zaraze bez da ih izdeprimira. Naravno, film takvim pristupom gubi na ozbiljnosti koja je u ovom slučaju nadglasana akcijom i klišejima. Ako se odlučite gledati, Dustin Hoffman, Rene Russo, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Cuba Gooding Jr., Donald Sutherland i Patrick Dempsey bi trebali biti taman dovoljni da ne požalite.

3. THE FLU (2013)

Kao i u Outbreaku, čini se da iz virusne krize ne može proizaći ništa dobro kad se vojska umiješa u donošenje odluka. No za razliku od Outbreaka i Contagiona, The Flu (2013) uspješno postiže ravnotežu između drame, akcije i trilera. The Flu uspijeva u karakterizaciji likova u smislu da s njima više suosjećamo nego s likovima iz Contagiona i Outbreaka. Zatim na to izvrsno nadovezuje dramu koja se više odvija u karanteni nego u uredima i laboratorijima. Na kraju se prepušta trileru te napetim scenama dovodi do katarze. Među svim filmovima virusne zaraze, The Flu je prva preporuka.

4. LOS ÚLTIMOS DÍAS (2013)

Za razliku od prethodnih, Los últimos días (The Last Days, 2013) je post-apokaliptični film. U filmu ljudska vrsta globalno razvije iracionalni strah od otvorenih prostora. Izlazak na otvoreno podrazumijeva paralizirajući šok iza kojeg slijedi smrt. Zatočeni u građevinama, nemaju druge nego kretati se kanalizacijom i podzemnim rutama ili ostati u mjestu. Los últimos días je zanimljiva opcija ako se želite udaljiti od uobičajenih filmova epidemije. U tom smislu, preporučujem i film Perfect Sense (2011) onima koji su bili te nesreće da ga još nisu pogledali.

5. VARIOLA VERA (1982)

Listu filmova zaraze završavamo domaćim filmom. Variola vera (1982) je jugoslavenski film u režiji Gorana Markovića i s Radom Šerbedžijom u glavnoj ulozi. Scenarij je inspiriran stvarnom epidemijom velikih boginja iz 1972. godine na području bivše države. Film kombinira humoristični dijalog s mračnom atmosferom, te nastoji progurati neke elemente horora. Donosioci odluka su prikazani kao nesposobni i uplašeni, te time predstavlja i kritiku tadašnje birokracije i vlasti. Film je dostupan na YouTubeu.

6. TRAIN TO BUSAN (2016)

Bez zombie filma lista ne može proći, a ako nemate običaj gledati strane filmove, onda je korejski Train to Busan (2016) zasigurno najbolji zombie film kojeg još niste gledali. Pregršt visokobudžetne akcije, trilera i horora oduševit će vas sekvencama koje se ne mogu naći u zapadnoj zombie kinematografiji. Ako poželite više, niz možete nastaviti s korejskim zombie slasherom Rampant (2018).

7. ONE CUT OF THE DEAD (2017)

O ovome je filmu najbolje ništa ne čitati kako ne biste pokvarili iskustvo koje vas čeka. One Cut of the Dead (Kamera wo tomeruna!/Ne zaustavljaj kameru!, 2017) je urnebesni japanski film koji je hvaljen kao najbolja zombie komedija još od filma Shaun of the Dead (2004) pa do danas. Među japanskim zombie filmovima, neizostavno je spomenuti i film I Am a Hero (2015).

8. BRAZIL (1985)

Nakon što smo ispunili dužnost prema zombie filmovima i filmovima zaraze, preostali filmovi na listi će poslužiti za bijeg od te tematike. Prvi od tri filma u službi eskapizma je kultni klasik Brazil (1985). U režiji Terrya Gilliama, SF film Brazil je kafkijansko-distopijska satira birokratskog sistema. U toj distopijskoj hiper-birokratskoj stvarnosti, Sam Lowry sanjari da je krilati ratnik koji spašava damu u nevolji. Muha zapeta u printeru stvori tipografsku grešku koja pokreće niz događaja, uključujući Samov susret s Jill, koja sliči ženi iz Samovih sanjarenja. Ako ste u ovo vrijeme odlučili gledati klasike, pogurajte Brazil na vrh liste.

9. THE FALL (2006)

The Fall (2006) je priča o ozlijeđenom kaskaderu koji u bolnici sreće znatiželjnu djevojčicu i počinje joj pripovijedati improviziranu priču. The Fall je uistinu poseban film. Način pripovijedanja u kombinaciji sa impresivnom scenografijom istovremeno djeluje i bajkovito i kao ekranizacija jednog pen & paper RPG-a. Same scene su rezultat neortodoksne produkcije. Naime, Tarsem Singh je kao režiser i producent snimao scene kroz četiri godine u više od 20 zemalja. To je činio tako što je uzimao marketinški posao samo u onim zemljama čije je lokacije htio istražiti te bi zatim platio put glumcima i snimao s istim ljudima koje je koristio za snimanje reklama. Među dramama, The Fall je simpatičan i vizualno bogat dragulj.

10. THE SUNSET LIMITED (2011)

Po pitanju glume i scenarija, jedan od najboljih filmova je ujedno i TV film - The Sunset Limited (2011). Za njega su zaslužni Tommy Lee Jones (White) i Samuel L. Jackson (Black) u vodećim ulogama, te Cormac McCarthy koji je adaptirao svoju istoimenu dramu (2006). Cijeli se film događa u jednoj prostoriji u kojoj raspravljaju profesor i suicidalni nihilist White i bivši zatvorenik koji je pronašao boga, Black. The Sunset Limited je film o životnom iskustvu i interakciji ljudi oprečnih stavova, isprepleten filozofskom i duhovnom kontemplacijom koja ne izmamljuje cinične podsmijehe na lica.

SERIJE

1. PANDEMIC (2020)

S dokumentarcem Pandemic (2020), vraćamo se tematici virusne zaraze. Kažu da se klin klinom izbija, što se pokazalo prilično točnim jer mi je koronavirus, odnosno rasprava o njemu, zadnja stvar na pameti nakon sati i sati sadržaja o epidemijama. Pandemic je dokumentarni serijal o osoblju koje se bori protiv virusa influenze i njihovom trudu u nastojanju da se pripreme za sljedeću globalnu epidemiju.

2. THE HOT ZONE (2019)

The Hot Zone (2019-) je 6-epizodna serija o virusu ebole u predgrađu Washingtona 1989. godine. Pratimo vojnu znanstvenicu Nancy Jaax, koja nastoji spriječiti izbijanje epidemije. Serija je napisana na osnovu ne-fiktivne istoimene knjige Richarda Prestona (1994). Već zbog toga što se radi o formatu serije, na raspolaganju nam je više znanja o procesima koji okružuju virusnu zarazu nego u igranim filmovima.

3. 12 MONKEYS (2015)

Većina nas je gledala istoimeni film Terrya Gilliama iz 1995. godine. TV serija nema veze s filmom, osim imena i putovanja kroz vrijeme s ciljem da se zaustavi pomor čovječanstva zbog virusa. Ako ne želite samo tematiku virusne zaraze, već želite i zabavu, uzbuđenje i misteriju, onda su četiri sezone ove cijenjene i visoko ocijenjene serije najbolji izbor.

4. MIND FIELD (2017)

Mind Field (2017-) je web serija napravljena ekskluzivno za YouTube Premium. Njen tvorac je Michael Stevens, vlasnik poznatog YouTube kanala Vsauce (15.5 milijuna pretplatnika). Predmet istraživanja su mozak i svijest, odnosno ljudsko ponašanje. Ako i niste raspoloženi za takav sadržaj, svejedno preporučujem prvu epizodu prve sezone ("Isolation") koja istražuje posljedice koje izolacija i dosada imaju na mozak.

5. KINGDOM (2019)

Ako vam nedostaje Game of Thrones, njegove spletke i vojsku mrtvih možete ponovno proživjeti u politički nabijenom zombie trileru Kingdom (2019-). Kingdom je ujedno i prva Netflixova originalna korejska serija. Radnja je smještena u Joseon eri, par godina nakon japanskog pokušaja invazije (1592-1598). Kao i u filmu Train to Busan (2016), blagodati visoke produkcije (svaka epizoda skuplja od $1.78M) nam donose hitre i uvjerljive zombije koji garantiraju napete scene.

ANIME

1. PSYCHO-PASS (2012) & KNIGHTS OF SIDONIA (2014)

U 22. stoljeću, Japan uspostavlja Sibyl sistem uz pomoću kojega u realnom vremenu objektivno mjeri mentalno stanje svakog građanina u potrazi za znakovima kriminalne namjere, te tako izračunava koliku prijetnju predstavljaju. One građane čiji koeficijent u velikoj mjeri prelazi prag normalnosti, Inspektori i Enforceri (inspektori koji su za vrijeme posla postali latentni kriminalci) su ovlašteni usmrtiti s posebnim oružjima pomoću kojih ujedno i očitavaju psihičko stanje osumnjičenih. Psycho-Pass (2012) je SF čije ga utopijsko-distopijske karakteristike s fokusom na psihološki žanr čine jednim od najintrigantnijih i najintenzivnijih djela.

U 3394. godini ostaci ljudske rase i dalje bježe od vanzemaljske predatorske vrste Gaune koja je prije tisuću godina uništila Zemlju. U Sidonia no Kishi (Knights of Sidonia) animacija odudara od tipične 2D animacije, ali što više gledamo to je teže ovaj anime zamisliti u bilo kojem drugom stilu nego u tom kojem jest; posebno u odnosu na androgenost likova. Budite dovoljno strpljivi da vam se oči priviknu na CGI animaciju i Sidonia no Kishi će vas nagraditi fenomenalnom akcijom u ovom post-apokaliptičnom SF-u.

2. MUSHISHI (2005) & CELLS AT WORK! (2018)

Animirani serijal Mushishi smo u drugom tekstu već izdvojili kao jedan od najboljih animea prošlog desetljeća. Na Mushishi se odlučite ako tražite apsolutni bijeg od stvarnosti aktualne svakodnevice, počevši s bijegom od ovozemaljskih pravila i sentimenata.

Ako vam umjesto bijega ne smeta da se nanovo podsjećate na zarazu, zabavno-edukativni anime Hataraku Saibou (Cells at Work!) će vas naučiti štošta o virusima i bakterijama uz pomoć simpatičnih i humorističnih antropomorfiziranih ljudskih stanica.

3. GRIMGAL OF ASHES AND FANTASIES (2016) & Tokyo Magnitude 8.0 (2009)

U animeu Hai to Gensou no Grimgar (Grimgal of Ashes and Fantasies) junaci su bačeni u svijet fantastičnih stvorenja. Bez sjećanja na prošli život počinju se oslanjati na strah, preživljavanje i instinkt. Grimgar je izvrstan primjer kako brzo novi svijet može prestati biti izvanredna situacija i postati svakodnevica. Serija se ističe u nekoliko pogleda. Počevši od jedinstvene akvarel animacije i karakterizacije likova, do neprijateljskih stvorenja koja nisu tek pozadinski šum kojeg naši junaci trebaju nadvladati, već bića od krvi i mesa čija su borba za goli život i bol prikazani gotovo jednako intenzivno kao i one naših junaka.

TOKYO MAGNITUDE 8.0 je anime u kojem brat i sestra prolaze kroz potresom razrušeni Tokio u nastojanju da se vrate roditeljima. Serija je živopisna i potresna drama koja je nastala na temelju predviđanja da u stvarnom svijetu postoji više od 70% šanse da će potres magnitude 7.0 pogoditi Tokio u sljedećih 30 godina. Serija ilustrira posljedice potresa magnitude 8.0, za koje je studio Bones - u cilju da ih učini što realističnijima - istraživao prošle potrese i pojedince koji su ih proživjeli.

4. MARCH COMES IN LIKE A LION (2016) & MY ROOMMATE IS A CAT (2019)

Kao Mushishi, i 3-Gatsu no Lion (March Comes in Like a Lion) je u ranijem tekstu izdvojen kao jedan od najboljih animea prošlog desetljeća. Udaljenost od bližnjih za vrijeme samoizolacije dodatno pojačava razumijevanje prema junakovoj samoći, ali i pruža nadu u bolje sutra u kojem ljudska toplina na kraju prevladava.

Ako vam samoizolacija pada toliko teško da ste počeli razmišljati o usvajanju ljubimca, Doukyonin wa Hiza, Tokidoki, Atama no Ue (My Roommate is a Cat) bi vas mogao pogurati u tom smjeru. Subaru Mikazuki je introvertni pisac čiji je životni stil praktički definicija samoizolacije. Njegovu dnevnu rutinu razbija mačka lutalica Haru, koja mu svojim prisustvom donosi nova poznanstva, izazove i toplinu.

5. KUROKO'S BASKETBALL (2012) & RUN WITH THE WIND (2018)

Gledanje starih utakmica više nema učinka? Bojite se započeti rupu bez dna koju predstavlja Football Manager? Za sve kojima nedostaje sportsko uzbuđenje, Kuroko no Basket (Kuroko's Basketball) obiluje non-stop uzbudljivim scenama košarkaških mečeva.

Ako vam je ideja o gotovo superherojskim sposobnostima sportaša odbojna, preporučujem realističniji anime Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru (Run with the Wind). U seriji grupa raznolikih studenata na nagovor entuzijastičnog pojedinca postaje dio njegovog maratonskog tima. Suočavajući se sa svojim fizičkim i psihološkim granicama junaci spoznaju tko su i što su, pokazujući da promjena i rezultat dolaze u malim koracima i uz veliki svakodnevni napor.