Napravljen "najgluplji chatbot na svijetu", za razbijanje straha od umjetne inteligencije

Poplava novih sustava umjetne inteligencije i popularnost chatbota ChatGPT izazvali su i brojne reakcije – od one kako će nam AI svima uzeti poslove, pa do zabavnih, poput ove o kojoj sada pišemo. Dvojica su prijatelja, Craig Shervin i Steve Nass, zaposleni u jednoj marketinškoj agenciji u New Yorku, došli na ideju izraditi "najglupljeg chatbota na svijetu". Što kada bismo napravili AI sustav toliko glup, da ga se nitko neće bojati? – zapitali su se, pa prionuli na posao i stvorili prvu na svijetu "umjetnu neinteligenciju"

Namjerno glup chatbot

Za pomoć su iskoristili OpenAI-jev sustav GPT-3 i njegov API pristup, pa ga trenirali na najglupljim tekstovima kojih su se dosjetili. Među njima su se tako našli dijalozi iz holivudskih trash komedija, ali i rečenice likova iz serija kao što su U uredu ili Prijatelji, scene iz Zoolandera, i slično. Neizbježno, uključeni su i tekstovi govora određenih političara ili ekstremno bedaste rasprave s popularnih internetskih foruma.

Rezultat svega je chatbot 2dumb2destroy, dostupan na ovom mjestu. Kao i sve ostale slične sustave, i ovoga možete pitati prirodnim (engleskim) jezikom što god vam padne na um, a odgovoru ćete se, vrlo vjerojatno, nasmijati te produžiti dalje.

Za ovaj sustav, poručuju njegovi autori, sigurno nećete morati brinuti hoće li vam uzeti posao, zavladati svijetom ili uništiti društvo kakvo poznajemo. Pokušali smo ga testirati prilikom pripreme ove vijesti, no sve što smo od njega dobili je odgovor "imam određenih problema". Navala na umjetnu glupost očito je prevelika.