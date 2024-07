NASA emitirala hip-hop pjesmu prema Veneri… jer može

Iz NASA-e ovih dana stižu razne vijesti – od pripreme nove rakete SLS i kapsule Orion za lansiranje misije Artemis 2 prema Mjesecu, preko novosti s Marsa ili odustajanja od lunarnog rovera, pa sve do neočekivane aktivnosti njihovog sustava za svemirsku komunikaciju Deep Space Network. Taj je sustav 12. ovoga mjeseca poslužio stručnjacima NASA-e za emitiranje jedne hip-hop pjesme prema Veneri, na udaljenost od oko 254 milijuna kilometara.

Na Veneri se sluša hip-hop

Velika 34-metarska antena Deep Space Station 13 (inače nadimka Venus), smještena u kalifornijskom svemirskom komunikacijskom kompleksu Goldstone, emitirala je radiosignal, u kojem su bili zapisani stihovi pjesme The Rain (Supa Dupa Fly) američke pjevačice Missy Elliot. Venera je njezin omiljeni planet, kažu iz svemirske agencije, a ova suradnja potvrdila je značaj i njezine karijere, kao i NASA-inog sustava svemirske komunikacije. Signal, poslan prema Veneri, do svojeg je odredišta putovao oko 14 minuta.

"Izabrala sam Veneru jer simbolizira snagu, ljepotu i osnaživanje i vrlo sam zahvalna što imam priliku podijeliti svoju umjetnost i svoju poruku sa svemirom", kaže Missy Elliot, čije bi stihove sada mogli pročitati i stanovnici najbližeg nam planeta, u slučaju kad bi postojali.

Drugi je ovo put u povijesti da NASA svojim telekomunikacijskim sustavima emitira pjesmu u svemir. Prvi put dogodilo se to 2008. godine, kada su čast imali Beatlesi. Njihova skladba Across the Universe prigodno je tada bila odaslana "izravno u duboki svemir". Tim je događajem bilo obilježeno 40 godina od dana snimanja me skladbe, 50 godina od lansiranja prvog američkog satelita Explorer 1, kao i 45 godina od pokretanja Deep Space Networka.

Ovog puta, pak, pjesma je emitirana bez nekog posebnog razloga: "I istraživanje svemira i umjetnost Missy Elliot pomiču granice", poruka je iz NASA-e i jedini pravi povod za emitiranje prve hip-hop pjesme u područje izvan Zemlje.