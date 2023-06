Netko je napravio ChatGPT za Windowse 3.1

Iako je sada već prošlo više od 30 godina otkako je Microsoft predstavio Windows 3.1, dobro je znati da se i na njemu može koristiti ChatGPT. Naime, WinGPT, kako ga zove misteriozni developer, predstavlja osnovnu verziju OpenAI-jevog chatbota koji je zaludio svijet.

„Koristite li Windowse 3.1? Šalju li vam vaši prijatelji šale i haikue koje je napisao ChatGPT i čine da se osjećate izostavljeno? Želite li imati zbroj sveg ljudskog znanja na dohvat ruke? Ili biste željeli imati vlastitog AI chatbota na svom vjernom Intelu 386? Dosta je želja! Predstavljamo WinGPT, AI pomoćnika za Windowse 3.1“, stoji na službenoj stranici WinGPT-a.

WinGPT napisan je u C-u koristeći Microsoftov standardni Windows API te se povezuje s OpenAI-jevim API poslužiteljem pomoću TLS-a 1.3. Zbog ograničene memorije, odgovori ovog chatbota poprilično su šturi, osobito kad ih se usporedi s „normalnim“ ChatGPT-om. Zanimljivo je, također, da je ikona WinGPT-a dizajnirana u Borland Image Editoru, klonu Microsoft Painta koji može stvarati ICO datoteke.

„Napravio sam većinu korisničkog sučelja izravno u C-u, što znači da je svaka komponenta morala biti ručno konstruirana u kodu. Začudilo me da je skup standardnih kontrola dostupnih za korištenje bilo kojem programu sa sustavom Windows 3.1, nevjerojatno ograničen. Imate neke kontrole koje biste očekivali, ali one koji biste možda mogli trebati, uključujući one koji se koriste u OS-u, nisu dostupne“, objašnjava kreator WinGPT-a.

Dostupne kontrole. Foto: WinGPT

Ako i dalje imate negdje računalo s prastarim Windowsima 3.1, možete preuzeti WinGPT putem sljedeće poveznice.