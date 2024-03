Otkrila propust u softveru benzinske crpke, pa pola godine točila gorivo besplatno

Policija u gradu Lincolnu (američka savezna država Nebraska) otkrila je 'kradljivicu goriva' s jedne tamošnje benzinske postaje, nakon što im je dojavljeno da netko "besplatno" toči gorivo i time ih potkrada. Istraga je pokazala da je za to odgovorna 45-godišnja Dawn Thompson, u "suradnji" sa softverskom pogreškom u računalnom sustavu, koji je upravljao benzinskom crpkom.

Jednostavan "hack"

Problemi su započeli kako to obično i biva – softverskom nadogradnjom. Sustav upravljanja plaćanjem i programom vjernosti ažuriran je bio krajem 2022. godine, a u novoj je verziji postojao propust. Spomenuta Amerikanka ga je, možda i slučajno, otkrila. Sve što je trebalo učiniti jest na crpki dvaput zaredom provući karticu lojalnosti, a tada se softver prebacivao u "demo" način rada. U tom je modu omogućavao točenje goriva bez naplate. Thompsonova je to nekako otkrila, pa umjesto da pogrešku prijavi, odlučila njome se okoristiti.

Policijska istraga pokazala je da je njezina kartica od studenoga 2022. do lipnja 2023. godine korištena čak 510 puta, dakle više put na dan, čime je s benzinske postaje bilo pretočeno oko 28.000 litara goriva. Naravno, svo to gorivo optuženica nije točila u svoj automobil. Osmislila je shemu u kojoj će drugima posuđivati karticu ili točiti gorivo, a oni su joj plaćali za to, dobivši "gorivo s popustom", kako im je ona to bila predstavljala. U jednom trenutku čak je svoju karticu i prodala drugoj osobi, ali tek nakon što je softverska greška uočena i zakrpana, u lipnju prošle godine.

Sveukupno je šteta za benzinsku postaju iznosila oko 27.800 dolara. "Snalažljiva" vozačica je uhićena pa optužena za krađu. Puštena je da se brani sa slobode uz plaćanje jamčevine.

Podsjetimo, o sličnom slučaj iskorištavanja softverskog propusta za jeftinu kupovinu izvještavali smo i nedavno. Tada je bilo otkriveno da je jedan Amerikanac manipulirao web sustavom plaćanja, pa kupovao vrijedne predmete za jedan dolar.