Otvorene prijave za 22. IT pub kviz

IT pub kviz koji se održava u Zagrebu već nekoliko godina izvrsna je prilika za druženje, zabavu i provjeru znanja. U četvrtak, 18. prosinca 2025. godine u 20 sati u ZICER-u će se održati njegovo 22. izdanje

Pitanja u kvizu pokrivaju različita IT područja kao što su hrvatska i inozemna IT scena, programiranje, softver, društvene mreže, gaming, mobiteli, IT trendovi poput blockchaina i umjetne inteligencije i druga. Kao i inače, kviz se sastoji od nekoliko rubrika - nakon zagrijavanja s pitanjima na koja su ponuđeni ABCD odgovori,slijedi ključna rubrika s pitanjima na koja treba dati konkretne odgovore, a potom još slikovne asocijacije, pogađanje outputa nekog koda, prepoznavanje glasova ili glazbe iz IT okruženja te kladionica - finalna rubrika koja uz pametno klađenje može prilično izmijeniti poredak ekipa. Po završetku pismenog dijela kviza dvije najbolje ekipe usmeno se sučeljavaju u finalu.



U pauzi kviza održava se i lutrija u kojoj slučajno izabrane ekipe mogu dobiti goodiese koje osiguravaju firme sponzori. Kviz se rješava na papirima kako bi se izbjeglo guglanje odgovora.



Četveročlane (ili eventualno tročlane) ekipe mogu se prijaviti putem Entrio sustava. Rok za prijavu putem Entrio sustava je 18.12.2025. do 13 sati ili ranije ako kapacitet dvorane bude popunjen.

Posebnost ovog izdanja kviza je i mini AI pub kviz koji će se održati unutar njega povodom ovogodišnjeg india AI Impact Summita 2026. On je prilika za osvajanje dodatnih nagrada, no nije problem ako ne znate previše o temi, s obzirom da će tek minimalno utjecati na plasman na glavnom kvizu.