Otvorene prijave za 22. IT pub kviz

IT pub kviz koji se održava u Zagrebu već nekoliko godina izvrsna je prilika za druženje, zabavu i provjeru znanja. U četvrtak, 18. prosinca 2025. godine u 20 sati u ZICER-u će se održati njegovo 22. izdanje

Bug.hr ponedjeljak, 15. prosinca 2025. u 20:00

Pitanja u kvizu pokrivaju različita IT područja kao što su hrvatska i inozemna IT scena, programiranje, softver, društvene mreže, gaming, mobiteli, IT trendovi poput blockchaina i umjetne inteligencije i druga. Kao i inače, kviz se sastoji od nekoliko rubrika - nakon zagrijavanja s pitanjima na koja su ponuđeni ABCD odgovori,slijedi ključna rubrika s pitanjima na koja treba dati konkretne odgovore, a potom još slikovne asocijacije, pogađanje outputa nekog koda, prepoznavanje glasova ili glazbe iz IT okruženja te kladionica - finalna rubrika koja uz pametno klađenje može prilično izmijeniti poredak ekipa. Po završetku pismenog dijela kviza dvije najbolje ekipe usmeno se sučeljavaju u finalu.

U pauzi kviza održava se i lutrija u kojoj slučajno izabrane ekipe mogu dobiti goodiese koje osiguravaju firme sponzori. Kviz se rješava na papirima kako bi se izbjeglo guglanje odgovora.

Četveročlane (ili eventualno tročlane) ekipe mogu se prijaviti putem Entrio sustava. Rok za prijavu putem Entrio sustava je 18.12.2025. do 13 sati ili ranije ako kapacitet dvorane bude popunjen.

Posebnost ovog izdanja kviza je i mini AI pub kviz koji će se održati unutar njega povodom ovogodišnjeg india AI Impact Summita 2026. On je prilika za osvajanje dodatnih nagrada, no nije problem ako ne znate previše o temi, s obzirom da će tek minimalno utjecati na plasman na glavnom kvizu.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi