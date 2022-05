Pilot želi crowdfundingom jednom zauvijek pobiti ravnozemljašku teoriju zavjere

Surfate li aktivno bespućima Interneta, teško da ste posljednjih godina mogli zaobići stranice, razne likove na društvenim mrežama ili youtubere koji tvrde – unatoč višestoljetnim znanstvenim dokazima i zdravom razumu – da je Zemlja zapravo ravna ploča. Jedan od njih prije nešto više od dvije godine je čak i poginuo pokušavajući dokazati svoju ludu teoriju.

Naš planet je, prema ovim teoretičarima, jedinstveno mjesto u svemiru (koji također, po nekima, niti ne postoji, već je samo iluzija), a Zemlja nije okrugla kako je pojednostavljeno prikazuje globus. Naprotiv, ona je ravni disk, kažu teoretičari ove sulude zavjere, a svoju tvrdnju potkrepljuju u praksi teško iskoristivom mapom – azimutnom projekcijom zemaljske kugle centriranom oko sjevernog pola. Na opovrgavanje njihovih teorija ne treba trošiti riječi, no ako žele, oni sami sada mogu utrošiti ponešto novca kako bi dokazali da su u pravu.

Ravnajući se po ovoj mapi, od Argentine do Australije letjeli biste - preko sjevernog pola

Kickstarterom do istine

Tu im je priliku ponudio youtuber poznat pod nadimkom 74 Gear, a u stvarnom životu pilot komercijalnog zrakoplova Boeing 747, koji se predstavlja i kao Pilot Kelsey. On je, kako bi jednom za svagda ušutkao neobrazovane ravnozemljaše, pokrenuo crowdfunding kampanju na Kickstarteru. Njome želi prikupiti 1,5 milijun dolara i odvesti zagovornike ove teorije – preko ruba (Over The Edge).

Ono što će učiniti, prikupi li potrebna sredstva jest prilično jednostavno. Unajmit će zrakoplov i poslati ga (zajedno sa zagovornicima teorije ravne Zemlje) na let koji bi na njihovoj mapi bio nemoguć – od Buenos Airesa u Argentini, preko Antarktike, pa do Pertha u Australiji. Činjenica da je ovaj let moguće izvesti na okrugloj Zemlji trebala bi razuvjeriti teoretičare zavjere, ili, u slučaju da nešto pođe po zlu, dokazati da su u pravu. U redu, ovo zadnje se sigurno neće dogoditi…

Cijeli proces bit će zabilježen kamerama, pa će o svemu nastati dokumentarni film. Prikupi li Pilot Kelsey u narednih 40 dana potrebnih 1.487.000 dolara za ovaj let i snimanje filma, taj će pothvat biti obavljen u listopadu ove godine. Kako biste potpomogli ovaj zabavni projekt, ne morate biti ravnozemljaš. Možete to učiniti već s nekoliko dolara na Kickstarteru, a oni koji uplate više od 10.000 dolara, dobit će i kartu za "nemogući let" od Buenos Airesa do Petha i natrag.