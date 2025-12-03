Stigao je Spotify Wrapped za 2025. godinu

Ovogodišnji Spotify Wrapped ne donosi samo osnovne podatke o slušanosti tijekom 2025. godine, već nudi i nešto novo

Oni koji su ovog popodneva bili na Spotifyu, nisu mogli ne primijetiti da je stigao Wrapped 2025. koji tradicionalno donosi pregled slušanja svakog korisnika, od najčešće puštanih pjesma i izvođača do ukupnog vremena provedenog uz glazbu. No, kako to i inače biva, Spotify je ove godine odlučio malo „začiniti“ cijelu stvar pa su tako te podatke pretvorili u igru i natjecanje.

Naime, dostupna je nova značajke Wrapped Party koja omogućuje korisnicima da usporede svoje glazbene navike s prijateljima i vide tko je veći ili čudniji fan. Sudionici također mogu osvajati virtualne nagrade, poput titule The Onion Choppera za slušanje najtužnijih pjesama, dok se cijele grupe ocjenjuju prema sličnosti u ukusima, od Copy and Paste za gotovo identične navike, do Chaos Crew kada ne dijele niti jednog izvođača.

Spotify također vraća i interaktivni kviz o pjesmama te Top Artist Sprint koji pokazuje kako su se omiljeni izvođači mijenjali tijekom godine. Po prvi puta Wrapped uključuje i pregled najslušanijih albuma, kao i audiobook žanrova, čime se proširuje i izvan glazbe.

Među novitetima su i dvije zanimljive analitičke funkcije, Clubs i Listening Age. Clubs korisnike svrstava u simbolične glazbene zajednice , dok Listening Age otkriva koliko su njihove navike „mlade“ ili „stare“. Primjerice, ako korisnik često sluša metal iz 90-ih, njegova bi dob mogla biti u četredesetima, bez obzira na stvarnu dob.

Uz sve ove zabavne novitete, Spotify Wrapped 2025 nastavlja tradiciju jednog od najpopularnijih digitalnih rituala godine, čak i kada su Apple Replay i YouTube Music Recap stigli nešto ranije ove godine.