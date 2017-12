Top lista 25 filmova iz 2017. u 13 minutnom videu

Kao i kod svakog osobnog izbor tako je i odabir najboljih filmova u ovoj godini američkog filmskog kritičar Davida Ehrlicha, podosta subjektivan. On, za razliku od ostalih kritičara, svoj izbor najboljih prezentira i u obliku kratkog videa, kojeg sam montira. Cijele godine prikuplja materijal i ulaže veliki trud kako bi na koncu dobio kratak, ali i atraktivan video.

Ovogodišnji Davidov uradak podosta je uspješan, osobito prvi dio, kojem ritam daje odlična glazbena podloga. Taj video je i glavni povod zašto uopće pišemo o ovom izboru.

A ako vas zanimaju i kratki opisi pojedinih filmova uvrštenih u video, možete ih pročitati na portalu IndieWire, za koji i inače David Ehrlich piše.

Donosimo i popis svih 25 naslova, a u komentarima možete napisati kako biste vi složili listu najboljih, odnosno koji biste film iz 2017. dodali na ovu listu, ako se već ne nalazi na njoj. Mi smo svog favorita diskretno istaknuli otvornom slikom uz ovu objavu.

1. Call me by your name

2. Dunkirk

3. A Ghost story

4. Personal shopper

5. The Florida project

6. Columbus

7. Lady bird

8. The Post

9. Faces places

10. Phantom thread

11. A Quiet passion

12. Okja

13. Wonderstruck

14. Good time

15. The Beguiled

16. Get out

17. Thelma

18. The Big sick

19. Foxtrot

20. A Fantastic woman

21. Lady Macbeth

22. Mother!

23. Baby driver

24. The Lure

25. All these sleepless nights