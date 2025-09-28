U Kini za WC papir – pogledaj reklamu ili plati

Digitalizacija odlaska na toalet mnogima neće dobro sjesti, pogotovo ako su u žurbi ili sa sobom nemaju mobitel s aktivnom internetskom vezom – no, cijela stvar zamišljena je kao rješenje za smanjenje otpada

Sandro Vrbanus nedjelja, 28. rujna 2025. u 17:30

Zamislite da ste u žurbi, tražite javno WC u nekom stranom gradu, na primjer u Kini gdje ne poznate jezik i pismo. Napokon ga pronađete, uvjereni da ste stigli na vrijeme, no tada ugledate digitalizirani držač toaletnog papira. Na njemu vidite QR kôd, skenirate ga, pa ste potom prisiljeni pogledati reklamu na mobitelu prije nego dobijete svoju dozu WC papira. Upravo takav nadrealni i pomalo distopijski scenarij mogao bi vas zadesiti, ako je suditi prema novom viralnom videu s društvenih mreža.

Reklame i u toaletu

U Kini su, naime, na zasad nepoznatoj lokaciji u javnom WC-u osvanuli uređaji za doziranje toaletnog papira koji funkcioniraju upravo na taj način. Skeniranje QR kôda na njima pokreće reklamu, a tek potom omogućava izbacivanje papira. Sustav je, navodno, nastao kao inicijativa za smanjenje otpada. Na ovaj će način, smatraju njegovi izumitelji, papir uzeti samo onaj kome je to nužno. Za slučaj da kod sebe nemate mobitel ili niste voljni gledati reklamu kako biste zauzvrat dobili nešto WC papira – možete ga i platiti.

Umjesto skeniranja QR kôda i reprodukcije oglasa u automat možete ubaciti pola juana (oko 6 euro centi) i tako doći do spasonosnog papira… dok netko ne izmisli adblocker i za ovu situaciju. Napomenimo i da je video "uhvaćen" na društvenim mrežama te detalji o ovom načinu distribucije toaletnog papira nisu poznati. Moguće je da je sve dio promotivne kampanje ili ograničenog eksperimenta, možda čak i namjerno šaljivog karaktera. No, onima kojima se u toj situaciji žuri, sigurno neće biti smiješno.



Zvuk vinila bez kompromisa.

Akcija

Technics SL-1300G

DJ gramofon s izravnim pogonom i motorom bez četkica, brzinama 33⅓, 45 i 78 okr/min, početnim zakretnim momentom 0,32 N·m i brzim pokretanjem od 0,7 s. Opremljen elektroničkom kočnicom i niskom razinom izobličenja (0,025% W.R.M.S.) za precizan i stabilan rad.

2.549 € 2.999 € Akcija

Prilagodljivi zvuk za osobno iskustvo.

Akcija

PSB Alpha AM5

Aktivni bookshelf zvučnici. Qualcomm® aptX™ Bluetooth. Poseban RCA phono ulaz. 3,5 mm analogni ulaz. Optički ulaz. USB DAC. USB priključak za napajanje. IR daljinski upravljač. Izlaz za subwoofer

529 € 599 € Akcija

Pruža neusporedive performanse za svoje kompaktne dimenzije.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation B1

Kompaktni zvučnik u elegantnom walnut finišu s Gen2 Folded Motion® tweeterom za kristalno čiste visoke tonove i 5,5" aluminijskim wooferom za snažne srednje i niske frekvencije. Osjetljivost 89 dB, impedancija 5 ohma i preporučena snaga pojačala 15–100 W.

629 € 809 € Akcija

Širok frekvencijski raspon.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

Elegantni bookshelf zvučnik s 1" aluminijskim tweeterom i 5,25" wooferom u bass-reflex kućištu za bogat i uravnotežen zvuk. Osjetljivost 86 dB, impedancija 8 Ω i preporučena snaga pojačala 50–120 W. Dostupan u Piano Black, Piano White i High Gloss Walnut finišu

1.049 € 1.499 € Akcija

Jasni dijalozi, savršena harmonija.

Akcija

FOCAL Aria CC 900

Središnji (centralni) 2-way zvucnik, razvijen s posebnim naglaskom na odabir materijala(drvo) kako bi se dobila zvucna koherentnost i homogenost, za sve vrste konfiguracija, za prostorije do 20m2 i udaljenosti slušanja 3m.

389 € 478 € Akcija

Uravnotežen i precizan zvuk.

Akcija

Zvučnici PSB Imagine B50

2-way bass-reflex zvučnik s 1" titanijskim visokotoncem i 5,25" wooferom od karbonskih vlakana pruža frekvencijski odziv od 45 Hz do 23 kHz, osjetljivost 87 dB i impedanciju 8 Ω. Preporučena snaga pojačala je 20–150 W za uravnotežen i precizan zvuk.

482,30 € 689 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi