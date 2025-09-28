U Kini za WC papir – pogledaj reklamu ili plati

Digitalizacija odlaska na toalet mnogima neće dobro sjesti, pogotovo ako su u žurbi ili sa sobom nemaju mobitel s aktivnom internetskom vezom – no, cijela stvar zamišljena je kao rješenje za smanjenje otpada

Zamislite da ste u žurbi, tražite javno WC u nekom stranom gradu, na primjer u Kini gdje ne poznate jezik i pismo. Napokon ga pronađete, uvjereni da ste stigli na vrijeme, no tada ugledate digitalizirani držač toaletnog papira. Na njemu vidite QR kôd, skenirate ga, pa ste potom prisiljeni pogledati reklamu na mobitelu prije nego dobijete svoju dozu WC papira. Upravo takav nadrealni i pomalo distopijski scenarij mogao bi vas zadesiti, ako je suditi prema novom viralnom videu s društvenih mreža.

Reklame i u toaletu

U Kini su, naime, na zasad nepoznatoj lokaciji u javnom WC-u osvanuli uređaji za doziranje toaletnog papira koji funkcioniraju upravo na taj način. Skeniranje QR kôda na njima pokreće reklamu, a tek potom omogućava izbacivanje papira. Sustav je, navodno, nastao kao inicijativa za smanjenje otpada. Na ovaj će način, smatraju njegovi izumitelji, papir uzeti samo onaj kome je to nužno. Za slučaj da kod sebe nemate mobitel ili niste voljni gledati reklamu kako biste zauzvrat dobili nešto WC papira – možete ga i platiti.

Umjesto skeniranja QR kôda i reprodukcije oglasa u automat možete ubaciti pola juana (oko 6 euro centi) i tako doći do spasonosnog papira… dok netko ne izmisli adblocker i za ovu situaciju. Napomenimo i da je video "uhvaćen" na društvenim mrežama te detalji o ovom načinu distribucije toaletnog papira nisu poznati. Moguće je da je sve dio promotivne kampanje ili ograničenog eksperimenta, možda čak i namjerno šaljivog karaktera. No, onima kojima se u toj situaciji žuri, sigurno neće biti smiješno.