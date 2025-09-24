Čitati ili slušati?

Knjige na papiru, e-čitači ili audioknjige – svaka opcija našem mozgu donosi ponešto drukčiji angažman i kvalitetu usvojenog sadržaja; pitanje je samo koliko se pažnje poklanja onome što se konzumira

Dilema između papirnate knjige, e-čitača i audioknjige nije samo stvar praktičnosti ili ukusa. Način na koji unosimo tekst oblikuje i način na koji ga obrađuje naš mozak, a istraživanja pokazuju da razlike, iako suptilne, ipak postoje.

Knjiga kao eliksir dugovječnosti

Čitanje je više od razonode ili pukog procesa upijanja vizualnih podataka u memoriju. Brojne studije ga povezuju s boljim zdravljem, pa i s duljim životom. Jedna opsežna analiza više od 3500 ljudi koju je prije par dana prenio portal New Scientist, pokazala je da oni koji dnevno čitaju knjige barem pola sata imaju 20 posto manji rizik od smrti u sljedećih 12 godina nego oni koji ne čitaju uopće. A da stvar bude zanimljivija – čitanje knjiga imalo je jači zaštitni učinak nego čitanje novina ili časopisa. Ukratko, vijesti vas možda informiraju, ali knjige vam doslovno produžuju život.

Zašto? Zato što čitanje knjige uključuje nekoliko ključnih kognitivnih procesa koji djeluju na različite razine našeg razmišljanja. Prvi je „duboko čitanje“ – povezivanje dijelova teksta, preispitivanje njegova značenja i vezivanje sadržaja uz vlastiti život. To je ono kad vam priča odjednom otvori vrata prema vlastitim sjećanjima ili pitanjima koja ranije niste ni postavljali. Drugi je razvijanje empatije i emocionalne inteligencije: kroz likove i njihove odluke učimo prepoznati nijanse tuđih osjećaja, a ta sposobnost u stvarnom životu pomaže u boljem snalaženju u društvenim odnosima i smanjenju stresa. Treći je pak razvoj „teorije uma“ – sposobnosti razumijevanja da drugi ljudi imaju misli i uvjerenja različita od naših, što nas čini osjetljivijima na tuđe perspektive.

Osim toga, čitanje doprinosi i širem vokabularu, boljoj koncentraciji te jačanju radne memorije. Kada mozak mora istodobno pratiti radnju, držati na umu kontekst i očekivati sljedeći razvoj događaja, zapravo radi kompleksnu gimnastiku. Sve skupa, čitanje je svojevrsni "mind-gym", teretana za mozak – ali i više od toga: i srčani trening za empatiju i joga za emocionalnu ravnotežu.

Papir miriši bolje od ekrana

A što se događa ako papir zamijenimo ekranom? Čitanje elektronskih knjiga - svih onih Kindlova i njihovih klonova, s paper-feeling ekranima ili LCD-zaslonima - možda se na prvu čini "ista stvar kao i prava stvar", ali istraživanja pokazuju da čitanje na ekranima umjesto iz knjige, s pravog papira, često vodi do površnijeg usvajanja pročitanog sadržaja: oči brže prelijeću tekst, a mozak rjeđe traži dublje značenje i teže uranja do razine "dubokog čitanja".

Norveško-nizozemski istraživački dvojac Anne Mangen i Frank Hakemulder pokazao je u istraživanju objavljenom nedavno u Reading Research Quarterly da se učestalo konzumiranje kratkih digitalnih tekstova povezuje sa smanjenom upornošću u „probavljanju“ zahtjevnijih knjiga. Ukratko – što se više navikavate na Twitter/X, to ćete teže probavljati Tolstoja.

Naravno, e-čitači nisu nužno neprijatelji knjige. Ali dok papir zahtijeva fokus i nudi fizičku interakciju (listanje, podcrtavanje, marginiranje), ekrani često potiču „skrolaj dalje“ mentalitet. A to nije najbolji saveznik kad treba uroniti u kompleksnu priču ili ideju.

Audioknjige: isto, a nije isto

Dolazimo do audioknjiga. Dobra vijest: istraživanja uglavnom pokazuju da je razumijevanje pri slušnom i vizualnom unosu teksta vrlo slično. Nešto lošija vijest: male razlike ipak postoje. Metaanaliza 46 studija objavljena na Wiley Online Library otkrila je da čitanje ima laganu prednost pred slušanjem kad je potrebno izvući dublje zaključke, poput prepoznavanja osjećaja lika između redaka.

Slušanje aktivira drukčije mehanizme. Ljudi pri slušanju češće reagiraju intuitivno, dok čitanje pogoduje sporijem, promišljenijem rezoniranju. Audioknjige ujedno donose i dodatni sloj – glas pripovjedača. Intonacija, ritam i emocija utječu na to kako interpretiramo sadržaj. Kod čitanja pak dominira naš unutarnji glas, što iskustvo čini osobnijim i prilagodljivim našem tempu. Neki autori naglašavaju da se takvi akustični elementi mogu posebno isticati u žanrovima poput krimića, gdje dobar pripovjedač može gotovo režirati atmosferu, ili u znanstvenoj fantastici, gdje ritam i pauze stvaraju dodatnu napetost.

Zanimljivo je da se razlike javljaju i u emocionalnoj memoriji. Kod slušanja, ljudi se češće prisjećaju tona i ugođaja priče, dok kod čitanja bolje pamte precizne formulacije i strukturu teksta. To objašnjava zašto netko može detaljno prepričati rečenicu pročitanu u knjizi, dok će drugi, nakon audioknjige, prije opisati opći osjećaj koji im je ostavila. I jedno i drugo je vrijedno, samo se radi o različitim vrstama kognitivnih tragova.

Drugim riječima, nije isto slušati „Rat i mir“ uz glas baritona koji naglašava patos, ili ga pročitati vlastitim tempom dok zamišljate tonove po želji. A jednako tako, nije isto slušati šaljivu biografiju koju interpretira komičar s talentom za imitacije, ili je pročitati u tišini, bez dodatnog sloja izvedbe. Svaka varijanta nosi specifičan doživljaj koji oblikuje i način na koji će priča ostati upisana u pamćenju.

Simultanka na djelu: čitanje + slušanje

A što ako se kombinira oba načina unosa? Postoje studije poput one iz TESOL Journal, koje sugeriraju da simultano čitanje i slušanje može pomoći onima s poteškoćama u čitanju ili onima koji uče strani jezik. Dodavanje audio sloja uz vizualni tekst može olakšati dekodiranje riječi, učvrstiti izgovor i ubrzati prepoznavanje strukture rečenica. U obrazovnim kontekstima takva praksa pokazuje bolje rezultate u razumijevanju teksta kod djece s disleksijom ili kod odraslih koji se bore s učenjem stranog jezika.

Međutim, za vješte čitatelje dvostruki unos informacija često stvara kognitivno preopterećenje. Kada mozak prima isti sadržaj putem dva odvojena kanala, javlja se efekt „suvišnosti“ koji opterećuje našu radnu memoriju. Kao da vam suvozač istodobno pokazuje kartu i glasno čita upute – korisno ako ste nesigurni u orijentaciji, ali ako već dobro poznajete teren, samo vas usporava i zbunjuje. Primjerice, studija sa Sveučilišta North Dakota pokazala je da napredni čitatelji imaju lošije rezultate kad paralelno slušaju i čitaju u odnosu na situaciju kada rade samo jedno. Ukratko: kombinacija može biti vrijedan alat, ali samo za one kojima je dodatna potpora doista potrebna.

Pažnja kao valuta

Najveća razlika - privedimo ovo zaključku - ipak nije u mediju, nego u pažnji. Dok "papirna" knjiga gotovo uvijek traži potpunu posvećenost, audioknjige često prate multitasking – vožnju, kuhanje, vježbanje. Problem je što se tada smanjuje dubina obrade informacija. Kao što kaže psihologinja Janet Geipel, audioknjige nisu same po sebi loše – loše postaju tek kada im poklonimo samo pola mozga, dok druga polovica reže luk ili pokušava pronaći parkirno mjesto u strogom centru.

Ako želite duboko razmišljati i u tekstu tražiti slojeve značenja – papirnata knjiga još uvijek je kraljica. Ako tražite užitak priče, emotivni naboj ili praktično rješenje za vožnju autoputom – audioknjige su pun pogodak. Ako nemate izbora – bilo kakva verzija bolja je nego nikakva.

Zaključak je, zapravo, jednostavan: nije važno jeste li „čitač“ ili „slušač“. Važno je da ste uopće u priči. Jer ono što vaš mozak stvarno pamti nije format, nego činjenica da ga hranite novim idejama.