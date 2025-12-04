Dark web je duboko povezan s većim rizicima za mentalno zdravlje
Američka studija razotkriva dosad nepoznatu, mračnu stranu digitalne anonimnosti
Korisnici dark weba imaju značajno veće rizike za mentalno zdravlje, otkriva da novo istraživanje Sveučilišta Florida Atlantic (FAU). Analizirajući podatke ankete od 2000 odraslih u SAD-u, znanstvenici su ustanovili da osobe koje prijavljuju korištenje dark weba češće iskazuju simptome depresije, paranoidne i suicidalne misli, skloniji su kako fizičkom tako i "digitalnom samoranjavanju".
U ovom posljednjem slučaju riječ je o specifičnom obliku ponašanja u online okruženju, kad osoba namjerno, anonimno ili pod lažnim profilom, objavljuje uvredljive, ponižavajuće ili prijeteće komentare o sebi na društvenim mrežama, forumima ili u chatovima.
Zabrinjavajuće brojke
Istraživanje pokazuje da korisnici dark weba imaju gotovo tri puta veću vjerojatnost da prijave suicidalne misli, gotovo pet puta veću vjerojatnost samoranjavanja koje nije suicidalno, te više od 19 puta veću vjerojatnost digitalnog samopovređivanja, anonimnog objavljivanja negativnih komentara o sebi na Internetu.
Ljudi koji se okreću dark webu često to čine ne samo zbog privatnosti, već kao odraz dubljih problema s mentalnim zdravljem, upozoravaju istraživači i pozivaju na daljnja interdisciplinarna istraživanja koja bi kombinirala psihologiju, kriminologiju i digitalnu forenziku kako bi se razumjelo zašto pojedini ranjivi korisnici pronalaze utočište u mračnim sferama Interneta.