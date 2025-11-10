Fizičari matematički dokazali da svemir ne može biti računalna simulacija

Međunarodni tim fizičara dokazao je pomoću matematike da se priroda stvarnosti temelji na "ne-algoritamskom razumijevanju", koje se, po definiciji, ne može računalno simulirati

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 10. studenog 2025. u 07:15

Ideja da je čitav naš svemir napredna simulacija, pokrenuta na superračunalu neke više civilizacije, već dugo je popularan motiv znanstvene fantastike, a o takvoj mogućnosti mnogi istaknuti svjetski znanstvenici i mislioci imaju izražene (što pozitivne, što negativne) stavove. Novo istraživanje sa Sveučilišta Britanske Kolumbije matematički je dokazalo da takav scenarij nije samo malo vjerojatan, već da je i – zbog određenih ograničenja – nemoguć.

Stvarnost izvan algoritma

Izvanredni profesor dr. Mir Faizal sa svojim kolegama, među kojima je i poznati teorijski fizičar i kozmolog dr. Lawrence Krauss, pokazao je da temeljna priroda stvarnosti funkcionira na način koji nijedno računalo nikada ne bi moglo simulirati. Njihovi nalazi, objavljeni ovih dana u časopisu Journal of Holography Applications in Physics, nadilaze puku sugestiju da ne živimo u simuliranom svijetu. Oni dokazuju nešto dublje: svemir je, kažu, izgrađen na vrsti razumijevanja koja postoji izvan dosega bilo kojeg algoritma.

Moderna fizika sugerira da čak ni prostor i vrijeme nisu fundamentalni, već da proizlaze iz nečeg dubljeg: čiste informacije. Te informacije postoje u onome što fizičari nazivaju Platonskim carstvom – matematičkim temeljem koji je stvarniji od fizičkog svemira koji doživljavamo. Tim je, koristeći se moćnim matematičkim alatima, uključujući Gödelove teoreme nepotpunosti, dokazao da čak ni taj temelj zasnovan na informacijama ne može u potpunosti opisati stvarnost koristeći isključivo računanje.

Potpuni i dosljedni opis svega zahtijeva ono što nazivaju "ne-algoritamskim razumijevanjem". Dok računalo slijedi recepte korak po korak, neke istine, poput Gödelovih, mogu se shvatiti samo izvan takvog slijeda logičkih koraka.

Ipak nismo u Matrixu

"Demonstrirali smo da je nemoguće opisati sve aspekte fizičke stvarnosti koristeći računsku teoriju kvantne gravitacije", rekao je dr. Faizal. "Stoga, nijedna fizikalno potpuna i dosljedna teorija svega ne može biti izvedena samo iz računanja. Ona zahtijeva ne-algoritamsko razumijevanje, koje je fundamentalnije od računskih zakona kvantne gravitacije, a time i fundamentalnije od samog prostor-vremena."

Kako objašnjava koautor rada dr. Krauss, temeljni zakoni fizike ne mogu biti sadržani unutar prostor-vremena jer ga oni generiraju. Iako se dugo nadalo da bi temeljna teorija mogla sve opisati kroz računanje, ovo istraživanje pokazuje da to nije moguće. Zaključak je u konačnici jasan: "Svaka simulacija je inherentno algoritamska – mora slijediti programirana pravila", zaključuje Faizal. "Ali budući da se temeljna razina stvarnosti temelji na ne-algoritamskom razumijevanju, svemir ne može biti, i nikada ne bi mogao biti, simulacija."



