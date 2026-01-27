Mental Math - jačanje mentalne agilnosti kroz rješavanje matematičkih zadataka

Mental Math je zgodno osmišljena i zabavna aplikacija koja nudi rješavanje zadataka različite složenosti, pri čemu se naglasak stavlja na brzinu, ponavljanje i postupno povećavanje težine, a sve kako bi se ojačala i zadržala mentalna agilnost…

OSNOVNI PODACI Naziv Mental Math Namjena Uvježbavanje brzog računanja na pamet i održavanje mentalne agilnosti Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Slično kao što je to preporučljivo za održavanje tjelesne spreme, tako je potrebno uložiti i vrijeme da bi se održavala mentalna agilnost. Mental Math je aplikacija koja upravo u tome nastoji pomoći i to kroz svakodnevno rješavanje aritmetičkih zadataka različitih razina složenosti, pa se aplikaciju može koristiti i za uvježbavanje računanja na pamet.

Za samo korištenje aplikacije nije potrebno imati otvoren korisnički račun, a nakon što se prvi put pokrene, moguće je odabrati način igranja (s odbrojavanjem ili bez vremenskog ograničenja), koliko će se zadataka u nizu rješavati (od 10 do 50), dok će se tu podesiti i razina težine zadataka kao i koje vrste zadatka se uopće želi rješavati (zapravo se biraju ponuđene matematičke operacije).

Jednom kada je sve spremno, zadaci će se prikazivati jedan za drugim (zadatke je moguće i preskakati), dok se unos rješenja izvodi putem prikazane brojčane tipkovnice. Zgodno je to što je moguće seriju zadataka podijeliti s prijateljima te potom uspoređivati rezultate, a tu je i pregled povijesti rješavanja.

Jednako je tako moguće započeti nasumičnu igru rješavanja zadataka, a tu su i solidno napravljeni statistički pregledi. U svakom slučaju, Mental Math je praktična i jednostavna besplatna aplikacija koja će poslužiti kako za brušenje brzine računanja na pamet, tako i za održavanje mentalne agilnosti.