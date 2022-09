Meteor udario u Mars, NASA snimila mjesto pada i zvuk tog događaja

Uspješna NASA-ina sonda InSight na Marsu je već gotovo četiri godine. Iako joj, zbog nakupljanja prašine na solarnim panelima, uskoro slijedi neminovni kraj misije, i dalje se iz njezinih podataka dobivaju zanimljivi rezultati, kakvi do sada nisu zabilježeni na drugim planetima. Nakon mjerenja Marsove atmosfere i rekordno dugih potresa, ista sonda svojim je senzorima 5. rujna prošle godine zabilježila i događaj koji je sada identificiran kao pad meteoroida na površinu tog planeta.

Znanstvenici NASA-inog Laboratorija za reaktivni pogon (JPL) objavili su rad u časopisu Nature Geoscience koji opisuje taj događaj, novonastale kratere na površini Marsa te njegove seizmičke i akustičke zapise. Pad meteora dogodio se, prema njihovim podacima, na udaljenosti između 85 i 290 kilometara od lokacije sonde. Udar je prvo zabilježen na InSightu, a potom je orbitalna sonda Mars Reconnaissance Orbiter nadletjela navedeno područje i snimila najmanje tri kratera koji su nastali padom i raspadom meteora u atmosferi Marsa.

Mjesto pada prvog zabilježenog meteora na Marsu NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Prvi zvuk meteora s drugog planeta

Bio je to prvi takav događaj zabilježen na ovan način na nekom drugom planetu, a ubrzo ih je uslijedilo još. NASA je tako objavila još tri fotografije kratera, nastalih 27. svibnja 2020. te 18. veljače i 31. kolovoza 2021. godine – za sve njih putem InSighta je potvrđeno kada su nastali, tj. njihovi su podaci zabilježeni seizmološkim senzorima na tom landeru.

Podaci su poslužili i za stvaranje zvučnog zapisa, koji daje otprilike uvid u to kako zvuči pad meteoroida na Mars. Na audio snimci moguće je čuti tri zvuka. Prvi nastaje prilikom ulaska objekta u atmosferu, drugi kod njegove eksplozije, a treći kada dijelovi onoga što je tada već meteorit, udare u površinu Marsa. Glavni udar NASA opisuje kao "bloop": zvuk koji nastaje zbog uvjeta u Marsovoj atmosferi, kada duboki tonovi do senzora stižu prije visokih frekvencija.

Dodatna tri, naknadno potvrđena svježa kratera NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Sva četiri zabilježena udara meteora izdvojeni su od pozadinske buke u podacima InSighta, pa su ih znanstvenici uspjeli i detaljnije analizirati. Kažu kako su izazvali manje potrese, magnitude do 2,0. podaci o njima mogu poslužiti za procjenu broja takvih udara u Mars danas, a samim time dovesti i do preciznijeg mapiranja prošlosti tog planeta i cijelog Sunčevog sustava. Ova otkrića sada će poslužiti za "spajanje" podataka o kraterima sa zapisima seizmičkih i akustičkih valova na InSightu, pa bi se moglo doći do dodatnih saznanja o takvim događajima na Marsu.