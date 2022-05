"Seizmolog i meteorolog" s Marsa poslao oproštajni selfie

NASA-ina sonda InSight od studenoga 2018. godine nalazi se na površini Marsa. Tijekom tri i pol godine obavila je mnoge bitne zadaće, snimala marsovsku atmosferu, mjerila tlak, bušila rupe u tlu s promjenjivim uspjehom, ali i snimala potrese te zabilježila njih više od 1.300. Najsnažniji potres na Marsu, onaj magnitude 5, zabilježila je ovoga mjeseca, no unatoč tome što senzori i ostali instrumenti i dalje rade – NASA je objavila kako smatra da InSight neće "poživjeti" još dugo.

Od prošle godine znamo da njegove solarne panele pomalo zatrpava prašina i tako mu smanjuje mogućnost napajanja i punjenja baterija. Protiv ovog su se problema borili i na kreativan način, posipanjem pijeska po panelima, ali i ta je metoda imala svoja ograničenja. iz Laboratorija za reaktivni pogon (JPL) objavljeno je stoga da se očekuje kako će maleni lander tijekom ovoga ljeta postati nefunkcionalan, odnosno da će izgubiti i posljednje zalihe energije, kao i mogućnost generiranja dovoljno nove energije iz svojih fotonaponskih ćelija.

NASA kaže kako je ova sonda potpuno ispunila sve svoje znanstvene ciljeve, zbog kojih je na Mars i poslana, pa se u miru može pripremati za gašenje. Uskoro će njezina robotska ruka biti postavljena u "položaj za mirovinu" i kontrola misije će raditi na završavanju misije InSighta.

Presudila mu prašina

Prije toga, odlučeno je da će kamera na robotskoj ruci snimiti još jedan, vjerojatno posljednji, "selfie" sonde. Na usporednoj slici može se dobro vidjeti kako su paneli izgledali prije, a kako izgledaju danas, kada su zatrpani marsovskom prašinom.

Prije

Sada

Kada bi, kažu, vjetar otpuhao samo 25% prašine s panela, to bi sondi dalo oko 1.000 Wh energije po marsovskom danu, i to bi bilo dovoljno da se njezin rad nastavi. Međutim, vremenski uvjeti ne daju nadu da će se to dogoditi, pa se očekuje daljnja degradacija rada panela. U najboljem slučaju, sonda bi mogla nastaviti komunicirati sa Zemljom do prosinca.