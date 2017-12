Na ISS-u pronađene nepoznate bakterije

Anton Škaplerov, ruski kozmonaut koji je u svemiru do sada ukupno proveo 365 dana izjavio jeza ruski TASS kako su na Međunarodnoj svemirskoj postaji pronađeni tragovi do sada nepoznatih bakterija. Da stvar bude zanimljivija, ovi mikroorganizmi nisu se nalazili na ISS-ovom modulu prilikom lansiranja, nego se za sada pretpostavlja da su do tamo stigli iz nekog drugog izvora – možda i izvanzemaljskoga.

Znanstvenici na ISS-u prikupili su uzorke ovih bakterija i poslali ih na Zemlju, gdje je u tijeku njihova analiza. Za sada je poznato tek da su pronađene bakterije neopasne za ljude. Povod intervjuu Škaplerova za TASS bio je njegov treći povratak na ISS koji će se dogoditi 17. prosinca, a najveću je pozornost privukla upravo izjava o pronađenim bakterijama.

Proof of #alien life? Bacteria has been found on the OUTSIDE HULL of the International Space Station https://t.co/x14zP06cyy pic.twitter.com/HOussRvm1t — RT (@RT_com) November 27, 2017

Iste su navodno preživjele oko tri godine na oplati ISS-a, i to u vakuumu i na temperaturama koje variraju od -150 do 150 °C. Drugi detalji za sada nisu poznati, no to nije spriječilo brojne tabloide da pohitaju s naslovima o pronalasku izvanzemaljskog života. Mi ćemo se ipak za sada suzdržati od senzacionalizma. Naime, do sada je potvrđeno da bakterije sa Zemlje mogu biti podignute visoko u ionosferu, pa se za sada ne može isključiti mogućnost da su na isti način neke od njih završile na karoseriji ISS-a.