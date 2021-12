Na ovoj stranici možete pratiti sve asteroide koji prijete Zemlji, u stvarnom vremenu

NASA je nedavno pokrenula projekt Eyes on Asteroids, koji vizualizira i u kontekst stavlja tisuće i tisuće Zemlji bliskih asteroida te omogućava njihovo detaljno praćenje i analiziranje

Asterodi i kometi svemirski su objekti koji kruže Sunčevim sustavom. Zanimljivi su astronomima kao tragovi koji govore o nastanku Sunčevog sustava, pa time i Zemlje, ali isto tako pomno se prate kako bi se moglo na vrijeme otkriti potencijalno opasne među njima, one čija se putanja u nekom trenutku križa sa Zemljinom. S vremena na vrijeme u javnost dospijevaju manje ili više alarmantne vijesti o bliskim prolascima asteroida, no kako bi se sve to stavilo u širi kontekst, u NASA-i su odlučili izraditi 3D vizualizaciju.

Interaktivna vizualizacija Sunčevog sustava

Na ovom se mjestu, dakle, može pronaći web aplikacija koja u tri dimenzije prikazuje Sunčev sustav, planete, ali i oko 28 tisuća poznatih objekata bliskih Zemlji – asteroida i kometa – čije su putanje i karakteristike poznate i katalogizirane. Projekt Eyes on Asteroids sve njih smješta u jednu interaktivnu vizualizaciju koju je moguće pratiti s mobitela, računala ili tableta, i to u stvarnom vremenu. Sve pozicije praćenih objekata su stvarne, a moguće je i kliziti po vremenskoj crti te pratiti putanje odabranih asteroida u prošlosti ili budućnosti.

Odbrojavanje do sljedećeg "bliskog susreta"

Kliknete li na bilo koji od dostupnih objekata, dobit ćete njegovu najbolju dostupnu vizualizaciju, poznate podatke o njemu, a i putanja će mu biti istaknuta. Cijela se vizualizacija ažurira dvaput na dan kako bi prikazani podaci bili što točniji.

Sve o asteroidima

Osim poznatih kometa i asteroida, na istoj se svemirskoj mapi može pratiti i, primjerice, pozicija nedavno lansirane sonde DART, koja će kroz 10 mjeseci presresti dvojni asteroid Didymos. Fokusirate li se na njega, pak, možete vidjeti i njegovu orbitalnu putanju te točku u kojoj će se, relativno blizu Zemlje, on naći na putu NASA-inoj sondi, a koja će se potom zaletjeti u njega.

Detalji o odabranim asteroidima

Želite li pratiti sljedeće bliske susrete Zemlje i asteroida, to možete učiniti klikom na sekciju Asteroid Watch, gdje će biti dostupno odbrojavanje vremena za sljedećih pet najbližih prolazaka asteroida pored nas. Time u kontekst možete staviti i "panične" naslove o prolascima asteroida koji se ponekad pojavljuju u vijestima.

Dodatno, klikom na sekciju Learn možete doći do baze znanja o asteroidima, bliskim susretima, kao i znanstvenim misijama koje ih imaju zadatak proučavati.

NASA-inu vizualizaciju možete pogledati ovdje: